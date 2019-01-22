Столичные энергетики готовы к работе в морозы

Московские энергетики готовы к работе в морозы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Энергетический комплекс столицы подготовлен к морозам", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва". "Бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение – под особым контролем городских служб", – подчеркнул он.
Бирюков напомнил, что теплом жителей столицы обеспечивают Мосэнерго и МОЭК. На случай аномальных морозов у них имеются запасы резервного топлива, которые гораздо больше нормативов, предусмотренных на 1 февраля, пояснил заммэра.
"В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает", – подчеркнул Бирюков. По его словам, аварийно-диспетчерские службы столицы укомплектованы средствами связи, техникой и необходимым запасом материалов для предупреждения нештатных ситуаций. "Вся работа энергосистемы обеспечена надлежащим образом: имеются необходимые запасы материалов, автономных источников тепло-электроснабжения", – отметил заммэра.
Накануне в МОЭК заявили, что готовы к увеличению подачи тепла из-за морозов. В компании пообещали обеспечить всех потребителей теплом и горячей водой.
Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о сильных морозах. По прогнозам, к середине этой недели похолодает до минус 30 градусов. Ночь с 21 на 22 января уже стала самой морозной за январь. По данным метеостанции на ВДНХ, температура воздуха в столице опустилась ниже -15 градусов.
Из-за морозов москвичей попросили отказаться от автомобилей и пересесть на городской транспорт. Морозная погода задержится в столичном регионе до конца недели, уточнили специалисты.
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