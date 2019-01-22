Москвичей попросили отказаться от машин из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водителям советуют быть аккуратными на дорогах или воспользоваться городским транспортом из-за сложных метеоусловий, сообщает транспортный комплекс Москвы в микроблоге в Twitter.
Сейчас в столице 16 градусов ниже нуля, днем температура поднимется до - 10-12 градусов. Ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица.
"Одевайтесь теплее и будьте аккуратны на дорогах. А лучше пользуйтесь городским транспортом. На нем быстрее и безопаснее", – рекомендуют горожанам.
Минувшая ночь в столице стала самой холодной за январь: температура опустилась до -15,7 градуса. Самым холодным днем всей зимы остается 17 декабря, когда похолодало до -15,9 градуса.
Морозная погода продержится в столичном регионе как минимум до конца недели, пик морозов придется на ее середину. В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до минус 19 – минус 17 градусов, по области – до минус 22 градусов. Ночью в Подмосковье возможно похолодание до 27 градусов мороза. На смену аномально низким показателям прошлой недели приходит рост атмосферного давления.
Из-за понижения температуры воздуха горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может стать причиной переохлаждения и обморожения. В связи с аномальными заморозками МОЭК готова обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.
В салонах наземного городского транспорта столицы перед морозами проверили системы отопления. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовлены к низким температурам. Водителей инструктируют по работе в непогоду.
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