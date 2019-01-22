Как согреться во время прогулок по Москве

Сильные морозы надвигаются на Москву. Ночь на 22 января уже стала самой холодной в столице с начала 2019 года: температура воздуха опустилась до минус 15,7 градуса. Более того, синоптики прогнозируют, что в течение недели столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов. О том, как согреться на столичных улицах в сильные морозы, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Правильно одеваться

Современная морозоустойчивая одежда достаточно легка по сравнению с шубами, но в то же время она хорошо держит тепло и не стесняет движений. Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, стоит надевать несколько слоев одежды: майка, футболка, свитер или толстовка, а также две пары носков. Кроме того, некоторые надевают две зимние куртки или поддевают пуховик под зимнее пальто.

Также не стоит забывать про термобелье. Главное его отличие – оно позволяет телу дышать, но при этом не дает попусту растрачивать тепло. А спортивные версии такого белья еще и впитывают пот. Верхняя одежда должна быть непродуваемой и желательно – водонепроницаемой. Это касается штанов и курки, пуховика или пальто.

Эксперт по выживанию Олег Гегельский рассказал, что самое главное в сильный мороз – максимально утеплить голову, шею и ноги.

"Организм теряет до 75 процентов тепла через открытые участки тела: лицо, голова, шея, ноги и руки. Поэтому в сильный мороз стоит надевать хотя бы тонкие перчатки и шапку, – пояснил он. – При этом одежда должна быть достаточно свободной, так как есть простое правило – греет не сама ткань, а воздух, который эта ткань может в себе содержать".

Также стоит уделить внимание обуви: она должна быть достаточно свободной, а на ноги лучше надеть толстые носки. "Голень ботинка должна быть чуть выше косточки, потому что это дополнительно защитит в случае вывиха и других неприятных вещей", – добавил Гегельский.

Закаляться

Для того, чтобы лучше переносить морозную погоду, не обязательно быть моржом и купаться в ледяной воде. Достаточно принимать контрастный душ, постепенно уменьшая температуру воды.

Также для закаливания используют воздушные ванны. Закаливание воздухом рекомендуется начинать в хорошо проветренном помещении при температуре не ниже 15-16 градусов. Продолжительность такой ванны нужно увеличивать постепенно – с трех минут до часа. Во время процедуры полезно делать разогревающие упражнения: ходьба на месте, приседания и так далее.

Те, кто все-таки решится заняться моржеванием, сначала должны проверить здоровье. Купание в проруби противопоказаны людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, а при простуде это будет бессмысленно или может навредить. Первый сеанс – не более двух минут, и главное – не мочить голову: это может привести к спазму сосудов мозга.

Подробнее о методах закаливания – в нашем материале.

Напиться и... согреться?

Несмотря на распространенное мнение, спиртное – худший помощник в борьбе с холодом. Дело в том, что алкоголь на холоде может согреть лишь ненадолго, а после этого организм стремительно начнет терять тепло. Поэтому лучше зайти в кафе и заказать травяной чай, чай с имбирем или лимонником, а также горячий шоколад – любимый напиток альпинистов.

"Безалкогольные напитки также нужно употреблять в меру. Ели выпить перед выходом из дома большое количество горячих напитков, то на холоде тепло напитка очень быстро улетучится, а жидкость попросится наружу. Это вызовет дополнительное чувство замерзания и дискомфорта, – подчеркнул эксперт. – Пить надо умеренно, но при этом поддерживать водный баланс и питьевой режим: выпивать 1,5-2 литра жидкости в день".

Также для согрева можно выпить глинтвейн, но лучше употреблять его в небольших количествах. А еще лучше, если он будет безалкогольным. Другие рецепты согревающих напитков – в материале портала Москва 24.

Руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева рассказала, что в зимний период лучше потреблять теплые блюда и напитки.

"Употребление горячих еды и напитков может не очень благоприятно сказываться на состоянии слизистой пищевода и желудка. Лучше добавлять в рацион теплые блюда и напитки. Рекомендуется есть больше первых блюд, например, супов, пить можно " чай" без заварки, используя корень имбиря, лайм, облепиху, мяту и все то, что позволяет согреться", – пояснила диетолог.

По ее словам, также в сильные холода не стоит отказываться от полезных жиров, даже если вы хотите похудеть. В первую очередь, необходимо ежедневно добавлять в рацион растительные масла, например, льняное и оливковое.

"А чтобы еда не была пресной, рекомендуется добавлять больше специй, вместо вредной соли", – отметила эксперт.

Собеседница портала Москва 24 добавила, что любые блюда хороши в меру.

"В холодное время года особенно не рекомендуется голодать и придерживаться низкокалорийных диет, так как голодный человек быстрее замерзает. Рацион должен быть разнообразным и подходящим именно вам, но в то же время, не стоит позволять себе все, что душе угодно, списывая все на зиму, так как есть риск набрать лишние килограммы, особенно в праздничный период", – заключила Селезнева.

Кататься и еще раз кататься

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Во многих городских парках и в жилых районах есть катки и с искусственным покрытием, и с естественным. Площадка найдется на любой вкус: романтичный каток в саду "Эрмитаж", каток "Ракета" на ВДНХ или "Фабрика счастливых людей" в Парке Горького. Стоимость катания в среднем составляет не более 350 рублей за сеанс. Немного больше придется заплатить посетителям Парка Горького и "Сокольников". Некоторые катки в парках можно посетить бесплатно.

Этой зимой в столице больше 300 лыжных трасс общей протяженностью около 600 километров и более 250 ледяных горок и снежных городков. Однако, по словам эксперта по выживанию, в физических нагрузках также важна умеренность.

"Для того, чтобы разогнать кровь, подходит любая физическая активность, но тут тоже важно соблюдать меру. С одной стороны, при физических нагрузках повышается общая температура тела, но с другой – тратится большое количество калорий. Поэтому после катания на коньках или на лыжах нужно восполнить энергию, перекусив в кафе", – добавил Гегельский.

Дыхание и гаджеты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Когда нет никаких других средств, чтобы согреться, остается воспользоваться гиповентиляцией. "Способ гиповентиляции позволяет незначительно поднять температуру тела: задержка дыхания на 20-30 секунд и медленный выдох. Температура поднимается за счет того, что в крови накапливается углекислота", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Если задержка воздуха не помогает, то стоит прибегнуть к современным средствам. Например, есть USB-перчатки, которые разработали специально для владельцев современных гаджетов. На вид обычные вязаные перчатки без пальцев, но от них отходит провод с разъемом, как у флешки: достаточно подключить их к портативному аккумулятору или к ноутбуку и через пять минут перчатки нагреваются до 45 градусов. Стоят "горячие" перчатки – от 500 рублей.

Также недавно на рынке появились куртки с подогревом. Специальные электрические элементы, расположенные в пояснице и у шеи, могут разогреваться буквально за несколько секунд до температуры в 40 градусов. Работает эта новинка от обычного портативного аккумулятора. Батарейки на 10 000 мАч должно хватить примерно на 8–12 часов постоянного подогрева. Стоит такое удовольствие от трех тысяч рублей.

В сети можно найти даже шарф с подогревом. Он излучает инфракрасное тепло, которое будет согревать где-то 2−3,5 часа. Не менее приятно, чем куртка-обогреватель, да и стоит в разы меньше (можно найти аксессуар за 1−1,5 тысячи рублей).

Также могут спасти в лютый мороз каталитические или термохимические грелки. Для работы первых понадобится бензин или спирт, и обойдутся в среднем такие игрушки в 2−2,5 тысячи рублей. Согревать они будут в течение нескольких часов, но некоторые модели способны продержаться до 16 часов. Термохимические стоят на порядок дешевле (начиная от одноразовых за 50-70 рублей), однако хватает их ненадолго – в среднем на час.