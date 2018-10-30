Шубка для чихуахуа: как одевать домашнего питомца в холода

С наступлением холодов москвичи переоделись в теплые пальто и зимние куртки. Пора подумать и о смене гардероба для любимых четвероногих. Какая одежда поможет защитить ваших питомцев, нужно ли надевать на их лапы обувь, и какие собачьи костюмы сейчас в тренде – в материале портала Москва 24.

Если вы являетесь счастливым владельцем красавца хаски или овчарки, то вам не придется заботиться о зимнем гардеробе своих питомцев. Крупный размер и густая шерсть обеспечивают им прекрасное самочувствие, и длительные прогулки по несколько часов в день даже в холодный период будут им только в радость. А вот для собак средних и маленьких размеров зимняя одежда не просто нужна, а порой даже остро необходима, чтобы избежать переохлаждения. В первую очередь об утеплении стоит позаботиться хозяевам "голых" пород собак, таких как чихуахуа, пинчеры и терьеры.

Хозяевам, выбирающим гардероб для питомцев, следует помнить о том, что красота здесь – не главное. Конечно, некоторым хочется сделать из своего пса городского рейнджера, одев на него стильные джинсы и ковбойский платок, или милую красотку, разгуливающую по городским тротуарам в юбке-пачке с огромным бантом на хвосте. При всей внешней эффектности такие костюмы могут быть очень неудобны самой собаке, сковывая ее естественные движения и ограничивая перемещение.

Президент Союза Кинологических Организаций России (СКОР) Владимир Уражевский отмечает, что если одежда будет некомфортна, то собака вместо того, чтобы согреть себя активными движениями, будет неподвижно стоять или очень медленно передвигаться. Также на прогулке она не сможет сходить в туалет и будет терпеть.

Не нужно забывать о том, что главная функция одежды для домашних животных – сохранение тепла.

Мода или практичность

Сегодня магазины предлагают огромное количество самой разнообразной одежды для домашних питомцев. На осенне-зимний период самыми актуальными предметами гардероба являются комбинезоны с "рукавами" и "штанишками", попоны и жилетки. Они совмещают в себе функции защиты от грязи и сохранения тепла.

Специалисты рекомендуют взять питомца с собой в магазин, чтобы можно было примерить одежду и подобрать наиболее комфортную. Обратите внимание на то, что осенний комбинезон должен быть изготовлен из непромокаемого, синтетического материала с тонкой подкладкой. В зимнем варианте подкладка должна быть более плотная, на синтепоне. Такую одежду легко стирать, она быстро сохнет и мало весит. Примеряя комбинезон или попону, проверьте, чтобы они сидели довольно свободно, не давили на лапы и шею, но в то же время не болтались. Застежки, кнопки и липучки должны позволять легко снимать и надевать одежду. И, конечно, собаке должно быть удобно справлять естественные потребности: подбирайте одежду, учитывая пол и анатомические особенности питомца.

Если бюджет позволяет выделить на гардероб собаки хорошую сумму, обратите внимание на одежду из мембранной ткани, которая обладает водоотталкивающими свойствами и защищает от ветра, при этом пропуская водяной пар. В таком комбинезоне собака не перегреется и не промокнет. Еще один полезный элемент – светоотражающие полосы, благодаря которым вы не потеряете своего пушистика в темное время суток. Их важность также отмечают водители, которым за счет светящихся полосок легче заметить животное, случайно выбежавшее на дорогу, и вовремя остановиться.

В последнее время также появилась мода на вязаные кофточки и свитера. В них ваш питомец, несомненно, будет "первым парнем на деревне", но практичности в такой одежде совсем немного. Свитера быстро вытягиваются и пачкаются, и, пробежав один раз по луже, ваш любимец мгновенно станет мокрым и грязным. Такая одежда подойдет только в сухую погоду, да и то, скорее, чтобы произвести впечатление на окружающих, ведь вязаные свитера плохо сохраняют тепло.

Нужна ли обувь?

Московский климат отличается частыми перепадами температуры: осенью дождь может идти вперемешку со снегом, зимой нередки оттепели, поэтому активные прогулки с питомцами порой могут превращаться в сеанс грязевых ванн. В этом случае одежда для животных также будет играть роль щита против уличной грязи. А вот обувь, по мнению специалистов, – это лишнее и доставляет собаке дискомфорт.

Как отмечает член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец, жировое покрытие шерсти обеспечивает сбережение тепла животных, поэтому частое мытье после прогулок пересушивает их шерсть, и животные начинают некомфортно себя чувствовать.

Главное – помыть собаке лапы и насухо вытереть. Если очень холодно, можно смазать лапы вазелином.

Владимир Уроженцев считает, что достаточно промыть лапы обычной проточной водой. А вот то, о чем нужно заранее позаботиться, с точки зрения теплообмена, – это "прическа" питомца, считает специалист. Если летом собак рекомендуется подстригать или тримминговать (от слова "тримминг" – удаление отмершей шерсти путем выщипывания), то с наступлением холодов лучше позволить шерсти отрасти.

Обратите внимание, что использование зимних утеплителей на основе искусственного меха или флиса может способствовать образованию колтунов. Это особенно свойственно для йорков, которых хозяева часто стараются одеть в красивую, но не самую безопасную одежду. Их нужно своевременно вычесывать дома или обращаться в специальные салоны.

Собачьи "тренды" в этом сезоне

Москвичка Екатерина, занимающаяся дизайном собачьей одежды, отмечает, что собачий гардероб в основном волнует владельцев терьеров, той-терьеров и шпицев. Сейчас в моду вошли спортивные костюмы из футера – натуральной хлопчатобумажной ткани с гладкой наружной структурой. В качестве зимней одежды любители собак продолжают выбирать комбинезоны с натуральным мехом из енота (на удивление, собаки на него не реагируют). Капюшон с мехом отстегивается, поэтому если он сильно мешает или утяжеляет движение животного, его можно снять.

Из года в год лидирующий цвет курточек – красный. На втором месте розовый – для девочек, и голубой – для мальчиков (все, как у людей). Принты тоже остаются актуальными, и если в прошлом году активным спросом пользовались камуфляж и матрешки, то в этом году популярны костюмчики с цветными монстрами.