Кружка тепла: рецепты необычных горячих напитков, которые легко сделать самому

Осенние ветра пришли в столицу, а москвичи переоделись в теплые куртки и пальто, укутались в шарфы. Москва полностью готова к отопительному сезону. Тепло уже начали подавать в квартиры, а во всех домах оно появится к 1 октября. Пока же горожане согреваются ароматными чаями и кофе.

Портал Москва 24 подготовил для вас несложные рецепты напитков, которые довольно просто приготовить дома самостоятельно, чтобы согреться в холодные сентябрьские дни.

Чайный коктейль "Китайская мудрость"

Этот рецепт специально для читателей портала Москва 24 придумал многократный чемпион России и мира по барменскому искусству Александр Родоман. Название родилось спонтанно, но несет определенный смысл. По словам Александра, выпивая чайный коктейль "Китайская мудрость", вы становитесь бодрее и здоровее, защищаете себя от разных болезней – то есть, поступаете мудро.

Компоненты на одну порцию: Зеленый чай – 1 чайная ложка.

Сельдерей – 10 сантиметров стебля.

Кардамон – 5 зерен.

Чабрец – 1 щепотка.

Цедра лимона – 1 чайная ложка.

Цветочный мед – по вкусу.



Для начала завариваем зеленый чай и даем ему настояться. В это время нарезаем стебель сельдерея на пять-шесть частей. Кардамон необходимо предварительно растолочь, но только слегка, чтобы раскрылся бутон – это даст чуть больше горчинки. Сильно толочь не следует, иначе в напитке появятся крошки, которые испортят вкус. Затем натираем цедру лимона или просто делаем два тонких среза с корки лимона.

Когда все компоненты готовы, складываем их в стакан, а лучше – в чайник с ситечком. Порядок такой: сначала цветочный мед, потом сельдерей, кардамон, чабрец, цедра лимона, и все это заливаем уже настоявшимся зеленым чаем. Ждем пять-семь минут, и можно наслаждаться зарядом бодрости и согревать свой осенний вечер, любуясь на бушующую за окном природу с кружкой горячего чая в руках.

Моккачино

А чемпион мира по приготовлению кофе в турке Глеб Невейкий рекомендует заваривать традиционный моккачино. Вам понадобятся всего три продукта, которые наверняка есть на каждой кухне: кофе, сливки и шоколад.

Фото: Кофемания

Соотношение компонентов на одну порцию: Кофе к сливкам – 3:1.

Шоколадная стружка к сливкам – 1:3.



Если вы ежедневно варите дома кофе, то считайте, что самый сложный этап приготовления нашего напитка уже пройден. Итак, завариваем кофе свежей обжарки и помола во френч-прессе или гейзерной кофеварке. В это время делаем шоколадную стружку: просто берем плитку шоколада (лучше использовать ремесленный и темный) и натираем его на обычной терке. Второй вариант – "поскоблить" шоколад с помощью ручной овощерезки.

Теперь шоколадную стружку растапливаем в 10-процентных сливках. В любимую чашку наливаем кофе, затем аккуратно добавляем сливки с шоколадом. Сверху напиток украшаем тонкой шоколадной стружкой и апельсиновой цедрой. Ммм, чудесный аромат!

Таежный чай

Сразу предупреждаем, что рецепт, разработанный барменом Александром Кищенко, настолько точный, что желательно иметь кухонные весы. Соблюдать пропорции необходимо, чтобы ощутить оригинальный вкус напитка. Можно также заранее сделать микс из трав и добавлять по чайной ложке на одну чашку. Для этого нужно смешать по одной части дикой мяты и чабреца, по две части дахца и Эрл Грея.

Фото: 15 Kitchen + Bar

Компоненты на чайник 350 миллилитров: Варенье из молодых шишек – 15 граммов.

Дикая мята – 1 грамм.

Горный чабрец – 1 грамм.

Дахц (чай из Армениии) – 1 грамм.

Эрл Грей – 2 грамма.

Гвоздика – 2 штуки.

Кардамон зеленый – 2 штуки.

Цедра лимона – 5 граммов.

Цедра апельсина – 5 граммов.

Масло сливочное – 5-7 граммов.



Итак, кладем в заварник две чайные ложки варенья, туда же закидываем два раздавленных зерна кардамона, гвоздику, а также цедру лимона и апельсина (достаточно с каждого цитрусового сделать по одному срезу овощерезкой). Сюда же добавляем смесь из чабреца, дахца, Эрл Грея и мяты. Затем берем турку или сотейник объемом 350 миллилитров, добавляем туда пять-семь граммов сливочного масла, заливаем водой и кипятим. Масло должно хорошо раствориться в воде, после этого полученным раствором заливаем нашу смесь из чая и специй.

Таежный чай получается чуть тягучий и с неповторимым ароматом еловых шишек. Он отлично подойдет для людей с простудой или больным горлом, потому что масло не только придает структуру и плотность коктейлю, но и благоприятно влияет на голосовые связки, смазывая и восстанавливая их.

Зеленый чай с медом, имбирем и лимоном

И напоследок – нестареющая классика. Этим простым рецептом поделился с нами чайный эксперт Денис Шумаков. Тут вам не понадобятся ни какие-то специальные приспособления, ни особая смекалка. Такой чай сможет самостоятельно заварить даже ребенок, но по согревающему эффекту и набору полезных свойств этот напиток ничуть не уступает предыдущим.

Компоненты: Зеленый чай.

Мед.

Имбирь.

Лимон.



Способ приготовления чрезвычайно прост и незамысловат. Пропорции – на ваш вкус. Завариваете зеленый чай, для горчинки и кислинки добавляете туда имбирь и лимон. Мед кладите чуть позже – если добавлять сразу в кипяток, он теряет все свои полезные свойства. Кстати, чтобы не ошибиться в выборе меда, советуем почитать наши советы на эту тему.