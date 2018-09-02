Как выбрать правильный мед и не нарваться на подделку

Медовый сезон в самом разгаре, и на московских ярмарках горожанам предлагают самые разнообразные сорта – от Сибири до Краснодарского края. Чем руководствоваться при выборе, и как не купить подделку – в материале портала Москва 24.

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Полезные свойства

О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В первую очередь он оказывает положительное влияние на иммунную систему человека и усиливает сопротивляемость организма к различным болезням, а также укрепляет нервную систему. Кроме того, мед задерживает кальций в организме, за счет чего укрепляются зубы, ногти и кости. Также устранить проблемы с зубами и кровоточивостью десен помогут пчелиные соты, которые необходимо разжевывать во рту: они содержат прополис, хорошо известный как профилактическое средство против кариеса.

Благотворное влияние мед оказывает и на органы дыхательной системы. За счет своих противовоспалительных свойств он эффективно работает как средство от кашля и болей в горле. Также он помогает улучшить функции пищеварительной системы, выводит шлаки и токсины из организма и нормализует работу кишечника. Особенно для этого хорош мед из подсолнечника, который мягко обволакивает стенки желудка и кишечника. Акациевый мед используют при заболевании глаз, а в гречишном содержится много железа, поэтому его рекомендуют принимать людям при малокровии и анемии. Ну а если вы хотите улучшить состояние почек, печени и желчного пузыря, ешьте липовый мед: он снимает воспаление, также иногда его используют как слабительное.

По данным Тимирязевской сельхозакадемии, 90 процентов меда в Москву поставляют из южных районов: Воронежа, Ростова, Липецка, Тамбова, Волгограда. В среднем в России на человека приходится 350 граммов меда в год. Правда, это довольно немного по сравнению с другими развитыми странами: например, в Японии этот показатель составляет пять килограммов на человека в год, а в Германии – четыре килограмма.



Руководитель учебно-производственного центра по пчеловодству Тимирязевской сельхозакадемии Михаил Ембулаев считает, что самое важное качество меда – это энергия, которую мы можем получать из него напрямую. Почему человек способен выдерживать температуры от −50 градусов в самых холодных регионах до +100 градусов, находясь в бане? Это происходит за счет окисления моносахаридов в крови. "Мед – это тот самый моносахарид, который непосредственно из-под языка начинает попадать в кровь. Его не нужно расщиплять, пчела уже это сделала за нас, и готовый продукт сразу попадает в кровь", – отмечает Ембулаев.

Единственное: с осторожностью нужно употреблять мед аллергикам. Симптомы аллергической реакции могут быть различными: чихание, крапивница, насморк, слезоточивость и даже отек Квинке, при котором обширно отекает кожа, подкожная клетчатка и мышцы.



Анна Турушева доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, PhD, MD "Мед противопоказан при аллергии на пыльцу, так как он может быть сделан из этих растений. Также с осторожностью его следует употреблять людям, которые используют варфарин – может возрасти риск кровотечений".

Как выбрать мед

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Ну а теперь поговорим о наиболее важных моментах, на которые стоит обращать внимание при выборе меда.

1. Мед должен быть довольно густым и прозрачным. Хотя густота может также зависеть от сорта: чем чище мед, тем дольше он остается жидким.



Анатолий Кочетов доктор сельскохозяйственных наук, профессор, пчеловод "По консистенции мед должен быть, как нутриевый жир. Если вы, покупая мед в сезон до октября, разотрете его между пальцами и увидите там крупицы сахара, значит он ненастоящий. А вот тот, что ощущается, как жир – самый натуральный!"



2. Если мед находится в банке, то на вид масса должна быть однородной и равномерно распределена. Если снизу он осел, а сверху жидкий, можно смело говорить о том, что перед вами разбавленный продукт. Исключение составляет гречишный мед.

3. При переливании мед должен быть тягучим и течь единой нитью. И даже если "нить" оборвалась, то на поверхности должна образоваться горка, которая мягко расплывется и вольется в общую массу. Попробуйте окунуть в мед ложку и посмотреть, что будет происходить. При хорошем составе последняя капля должна "подтянуться" к ложке, а некачественный продукт быстро сольется и может даже расплескаться.

4. От натурального меда должно немножко щипать горло, будто легкое жжение. Это вызывают ферменты, которые в нем находятся.

5. Доверяйте своим вкусовым ощущениям. Каждый, кто уже не раз пробовал мед, способен различать вкусы липового, акациевого, гречишного, подсолнечного сортов.

6. Приобретайте продукт у проверенных продавцов. Если вы знаете, что человек является пчеловодом и каждый год выставляет свой мед на продажу – это уже гарантия того, что вас не обманут. На ежегодных ярмарках люди идут в основном к "своим" продавцам, а не выбирают мед по цене или внешнему виду.



Михаил Ембулаев руководитель учебно-производственного центра по пчеловодству, Тимирязевская сельхозакадемия "Есть легкий способ проверить качество: кладете ложку меда в чашку чая. Если чай не темнеет, значит, мед хороший. Исключение составляет падевый мед".

Способы фальсификации

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Есть несколько способов подделать мед. Самый простой – это когда фактически варят сахар и добавляют туда немного настоящего меда. Такую подделку легко распознать по консистенции и слабо выраженному вкусу, в котором, кроме сладости, мало что ощущается.

Другой вариант, на который не следует вестись, – облепиховый мед. Зачастую его продают как дорогой и эксклюзивный продукт, который редко встретишь в продаже. Но трюк состоит в том, что облепиха не является медоносом: это ветроопыляемый кустарник (то есть пчелы в этом процессе вообще не участвуют).



Александр Кукс президент Межрегионального союза пчеловодов "Еще читайте этикетки на банках. Иногда вместо ГОСТа меда могут указывать ГОСТ этикетки. Также важно проверять сертификат на продукт у продавца".



Мед каштана тоже редко встретишь на прилавках. Он существует, но в очень небольших количествах, поэтому иногда его мешают с гречихой и продают как дорогой каштановый. Мало кто знает вкус настоящего каштанового меда, поэтому покупатели попадаются на этот нехитрый прием. Другой вариант, когда каштановый мед смешивают с более популярными гречишным или донником. Качество меда от этого не ухудшается, но обман состоит в том, что покупатель приобретает их по более высокой цене.

Часто купажируют и мед подсолнечника: он довольно недорогой, поэтому его мешают с более темными сортами. Мед по-прежнему будет хороший, но выданный уже за другой сорт: его делают красивым для успешной реализации.

Также не стоит реагировать на активные маркетинговые ходы. Это могут быть красивые банки с наклейками, которые перекрывают внешний вид меда. Различные добавки, яркие красители и кричащие названия тоже только прикрывают некачественный мед.