Более 50 сортов меда представят пчеловоды на ярмарке в Коломенском

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 50 сортов меда представят на всероссийской ярмарке меда, которая откроется 10 августа в Коломенском. Свою продукцию в Москву привезут пчеловоды из 47 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного объединенного музея-заповедника (МГОМЗ).

"На всероссийскую медовую ярмарку, крупнейшую в стране, приедут более 300 известных непревзойденным качеством своей продукции потомственных пчеловодов из 47 регионов нашей необъятной Родины", – говорится в сообщении.

Кроме традиционных сортов меда, посетители смогут попробовать и купить эксклюзивные: королевская белая акация, хлопковый (соленый), горький каштановый, иссык-кульский эспарцет, мед из верблюжьей колючки и многие другие, а также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко и другие. Ярмарка будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00 и продлится до 16 сентября.

Эксперты отмечают, что настоящий мед может быть и жидким, и густым, но он всегда будет однородным, без слоев. Мед должен пахнуть медом и , если он был заморожен, таять от человеческого тепла, при растирании – полностью впитываться в кожу.

Еще один способ проверить натуральность продукта – взвесить его. Масса литра меда в среднем составляет около 1,5 килограмма.