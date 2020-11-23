Как подготовить машину к зиме?

Зима не за горами, и многие автомобилисты уже "переобули" свои машины в подходящую по сезону резину. О том, что еще эксперты советуют водителям сделать перед началом календарной зимы, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Зимний техосмотр

Шины

До наступления холодов, необходимо провести осмотр и диагностику своего автомобиля, чтобы подготовить его к зиме. Состояние шин – первое, на что нужно обратить внимание.

"Даже те водители, которые предпочитают всесезонную резину, должны удостоверится в том, что протекторы не изношены, иначе свойства резины сильно ухудшаются", – пояснил гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.

Дворники

Также стоит почистить дворники перед зимним сезоном или заменить на новые, чтобы зимой они выполняли свою функцию по-максимуму.

"При этом обледеневшие дворники не стоит отрывать от стекла, так как этим можно повредить резиновую щетку. Можно воспользоваться специальным гелем для стекол или подождать, пока лобовое стекло прогреется, тогда счистить лед станет легче. Но ни в коем случае не нужно пытаться примерзшие дворники включать, так как может выйти из строя мотор, который приводит их в движение", – пояснил Мельников.

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов нельзя включать нагреватель щеток стеклоочистителя, установленный на лобовом стекле, до прогрева стекла автомобиля. Это может привести к трещинам на стекле.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Аккумулятор

Входя в зиму, лучше проверить работоспособность аккумулятора. Если он старый и слабый – его стоит вовсе поменять.

"Аккумулятор должен быть максимально свежим и жизнеспособным, потому что в случае сильных морозов старый аккумулятор не сможет раскрутить стартер", – отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, существует "дедовский" прием, чтобы завести автомобиль даже в самый сильный мороз.

"Нужно включить на несколько секунд фары автомобиля. Считается, что аккумулятор немного "проснется", и потом уже можно заводить машину. Крутить бесконечно стартер не стоит – если машина не заводится длительное время, нужно сделать передышку, а потом еще раз попробовать. Иначе посадить аккумулятор – дело нескольких минут. Но если выждать, то мощности может хватить, чтобы завести мотор", – добавил эксперт.

В случае с механической коробкой передач, завестись поможет выжатое сцепление – так двигателю не придется проворачивать еще и вал коробки. Если же это не помогло, то стоит готовиться к тому, чтобы вынимать аккумулятор и нести в теплую квартиру на зарядку. Или же просить других автомобилистов "прикурить" замерзший мотор.

Незамерзайка и двери

Перед зимой нужно обработать уплотнители и замки дверей водоотталкивающими составами (силикон и WD-40 соответственно). Это поможет предотвратить примерзание дверей и сохранит работоспособность дверных замков.

Кроме того, стоит залить в бачок для омывающей жидкости зимнюю незамерзайку, так как даже самая хорошая жидкость с летнего сезона при "переходе через ноль" замерзнет. Что обернется серьезными проблемами по разморозке магистралей и форсунок омывателя. Выбор правильной незамерзайки тоже очень важен, подробнее об этом – в нашем материале.

Тест-драйв

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В зимнее время количество ДТП резко увеличивается: в прошлом сезоне сотрудники ГИБДД фиксировали порядка тысячи мелких аварий в день. Гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников пояснил, что перед первым выездом в город лучше протестировать автомобиль на закрытой площадке.

"Из-за долгого периода летнего вождения и удивительно сухой осени в этом году, я бы порекомендовал провести тестирование. Нужно посмотреть, как автомобиль едет, какой тормозной путь, как автомобиль реагирует на ваши действия. Тормозной путь будет больше и реакция на все манипуляции будет несколько другой, нежели летом", – отметил эксперт.

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов добавил, что на скользкой зимней дороге необходимо правильно разгоняться и тормозить. Также нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как это две основные причины аварийности в зимнее время.

"При гололеде или при первом снеге надо уметь плавно тормозить, также на дороге не рекомендуются резкие маневры. Если у вас заднеприводная машина, то при заносе нужно крутить руль в сторону заноса, ни в коем случае не тормозя: если задняя часть автомобиля уходит вправо, то и руль нужно поворачивать направо. Если переднеприводная машина, то нужно выворачивать руль в противоположную сторону, при этом немного поддавая газу", – пояснил он.

С полноприводными машинами ситуация немного сложнее – единых рекомендаций тут нет. Большая часть автомобилей с двумя ведущими мостами сохраняет "повадки" своих моноприводных собратьев. То есть большая часть крутящего момента передается на одни колеса, а другие просто "помогают". Но в любом случае в заносе на полноприводной машине не стоит жать на тормоз или делать резкие движения рулем.

Кроме того, в сильный снегопад или туман стоит перед поездкой проверить работоспособность габаритных огней и стоп-сигналов, а также противотуманных фар.

"Они очень помогают в сильный снегопад и туман, когда на дорогах плотный поток автомобилей. Также стоит взять запасные предохранители, потому что они могут перегореть из-за замыкания, и вы останетесь без света", – подчеркнул Ачкасов.

Важные советы