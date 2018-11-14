Запахло зимой. Как выбрать незамерзайку

Уже несколько дней температура в столице опускается ниже нуля, а значит, давно пора бежать за незамерзайкой. Портал Москва 24 рассказывает, чем может быть опасна некачественная стеклоомывающая жидкость, и как правильно ее выбирать.

Где кроется опасность

Еще в 2007 году незамерзайка на основе метанола оказалась вне закона. Причиной тому стало высокое количество отравлений парами жидкости. Роспотребнадзор подсчитал, что до сих пор ежегодно регистрируется около 1,2 тысячи случаев тяжелых отравлений метанолом, из них умирают примерно 80 процентов потерпевших. По данным ведомства, всего 30 граммов выпитого вещества – уже смертельная для человека доза.

Однако многие автовладельцы не соглашаются с опасностью стеклоомывающих жидкостей на основе метанола. По их мнению, вещество служит лучшим очистителем для стекол и стоит намного дешевле, а такой же действенной и одновременно недорогой альтернативы на рынке пока нет. Наконец, самый "сильный" аргумент водителей: стеклоочистительный процесс происходит снаружи, поэтому никакого вреда пассажирам нанести не может.

Однако химик-токсиколог Алексей Смирнов напомнил, что метанол – это яд, и он крайне опасен для здоровья человека. "Продавать его гражданам нельзя", – добавил специалист. А в салон пары спирта попадают простой дорогой: вместе с теплым воздухом включенной печки. Спектр последствий широкий: от головной боли и тошноты до потери зрения и летального исхода. "Проблема усугубляется тем, что действие метанола проявляется не сразу, – пояснил Смирнов. – Однако уже за сезон использования такой незамерзайки может произойти серьезное ухудшение зрения".

Как правило, дешевый стеклоочиститель делается кустарно из отходов алкогольной и химической промышленности, сказал Смирнов. "Сертифицированная жидкость для омывателя, которая продается в магазинах и на АЗС, делается на основе изопропилового спирта. Его разводят водой до нужной концентрации. Чем воды меньше, тем более низкие температуры способна выдерживать жидкость", – пояснил эксперт.

Выбираем продукт правильно

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

От некачественной стеклоомывающей жидкости обезопасить себя просто. Достаточно подойди к вопросу о ее покупке с большей внимательностью. И чтобы точно не ошибиться, автоэксперты поделились несколькими простыми, но действенными советами.

Изучите этикетку. На ней обязательно должен быть состав продукта, который вы собираетесь приобрести. Безвредные стеклоомывающие жидкости делаются на основе изопропилового и этилового спиртов. Кроме того, большинство производителей крупными буквами пишут на этикетке, что данный продукт "БЕЗ МЕТАНОЛА" – такое предупреждение, а точнее, призыв, бросается в глаза.

Стоит обратить внимание и на внешний вид канистры. "Она не должна быть деформированной, этикетка – порванной и сильно мятой, крышка – плохо прикрученной", – предупредил председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

"Никогда не покупайте незамерзайку с рук, – настойчиво советует он. – Есть большой шанс, что в таком случае вы приобретете "бадягу" или жидкость на основе запрещенного спирта". Встретиться с разбавленным стеклоочистителем неизвестного состава несложно, в такую погоду на обочине трасс и магистралей, да и просто вдоль городских шоссе часто стоят мужички, предлагая канистру за полцены.

"Лучше всего покупать стеклоочиститель на заправках или в официальных магазинах", – посоветовал собеседник портала. Однако он отметил, что хорошую незамерзайку можно найти и в сетевых супермаркетах.

Не экономьте на стеклоомывающей жидкости. Дешевая незамерзайка вполне может оказаться разбавленной, содержать метанол, или ее состав может быть неопределим в целом. Кстати, именно такую жидкость чаще всего и продают на обочине загруженных шоссе.

"Сейчас большой выбор незамерзаек: в любом сетевом автомобильном магазине, в супермаркете, на заправке вы можете купить нормальный стеклоомыватель, – рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. – В среднем в больших магазинах за трехлитровую канистру просят 120 рублей (дешевле 100 рублей такая емкость уже стоить не может, разве что покупать прямо на заводе-изготовителе)".

Используйте проверенные места. Лучше всяких экспертов поможет выбрать качественную жидкость опыт. "Советуйтесь с друзьями, родственниками, которые вас точно не обманут, – говорит Похмелкин. – Старайтесь покупать ту марку незамерзайки, которую уже опробовал на себе кто-то из ваших знакомых". Даже если цена на продукт может быть выше, эксперты советуют не экономить. "Заменить лопнувший от замерзшей жидкости бачок омывателя будет дороже", – добавил автоэксперт Алексей Аксенов.

Тестируем продукт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Если состав жидкости и ее качество осталось загадкой, но вы все-таки приобрели продукт, убедиться заранее в том, что он вредный, проблематично. Химик-токсиколог Алексей Смирнов отметил, что заметить опасность незамерзайки сложно: в редких случаях в салоне появляется легкий запах водки.

Попробуйте также понюхать содержимое канистры. Запах метанола практически не чувствуется, а вот незамерзайка на основе изопропилового спирта, которая встречается чаще всего, источает достаточно резкий аромат. "Поэтому в них добавляют отдушки с различными ароматами", – пояснил Смирнов. Так что сильный запах стеклоочистительных жидкостей говорит, скорее, об их качестве, нежели о недостатках.

Также существует несколько народных методов, с помощью которых можно определить наличие метанола в составе незамерзайки. Однако Смирнов выразил сомнение в их действенности.

Если некачественный стеклоочиститель все же попал в бак, паниковать не стоит. "Постарайтесь побыстрее использовать жидкость, хотя бы частично, и долить в нее воду, чтобы уменьшить концентрацию", – предложил чемпион России по авторалли Геннадий Брославский. Также можно слить не устроивший вас стеклоомыватель. По словам автогонщика, процедура эта несложная: отсоедините шланг от бачка – он, как правило, держится на хомуте, который легко снимается.

Брославский также поделился секретом, как вообще можно сократить использование незамерзайки. "Воспользуйтесь услугой полировки стекла – его покроют специальным гидрофобным слоем. Стекло станет меньше пачкаться, а значит, вы сократите расход жидкости в бачке. Причем это достаточно недорогая услуга", – поделился автогонщик.

Аксенов также поделился советом: заливать в бачок простую водку. Однако у полицейских могут возникнуть вопросы относительно аромата, который несомненно попадет в салон. Выгода также остается под вопросом, так как средняя цена незамерзайки примерно равна цене дешевой бутылки водки, а иногда может и уступать ей.

Топим лед

Помните, что некачественный стеклоочиститель может нанести вред не только здоровью, но и автомобилю. "На незамерзайке может быть написано "-40", а по факту уже при температуре минус пять градусов она замерзнет", – рассказал Моржаретто. В некоторых случаях бачок может просто лопнуть. Но даже если этого не случится, замерзшая жидкость в бачке – это достаточно неприятно.

Чтобы привести машину в порядок, потребуется приличное количество времени, или весна. Но есть несколько лайфхаков, которые позволят ускорить процесс.

Самый простой способ – заехать в теплый гараж, на мойку или на крытую парковку, опустившись при этом на самый нижний ярус – там температура выше. Отогреть жидкость в тепле куда быстрее, чем "топить" замерзший омыватель включенным двигателем на улице.

Эксперты утверждают, что можно разобраться с проблемой прямо на месте. "Если в бачке есть пустое место, нужно залить туда хорошую жидкость с минимальной температурой замерзания", – советует автоэксперт Игорь Моржаретто. Через какое-то время качественный омыватель растопит кусок льда. После этого смесь лучше слить и заправить бачок заново. С таким же успехом можно использовать и водку. Однако, температура заморозки у нее выше, чем у хорошего стеклоочистителя, да и в стоимости такой лайфхак не выигрывает. К тому же резкий запах спирта, который при использовании такого вида незамерзайки точно просочится в салон и может смутить сотрудников ГИБДД.

Горячий чайник делу вряд ли поможет. Не стоит заваривать кипятком лед в бачке – из-за разницы температур емкость может треснуть. Поливать же бачок теплой водой снаружи – один из самых долгих и наименее действенных способов, который тоже может привести к не самым приятным последствиям.

Главное, не пытайтесь разбить лед внутри бачка. Стучать по нему снаружи или пытаться раздробить замерзшую жидкость внутри не стоит. Делу это не поможет, а вот травмировать "железного коня" – запросто.

Кстати, соответствующий стеклоомыватель уже должен быть в бачке вашего авто, так как температура воздуха стабильно держится ниже нуля, особенно по ночам. А вот бояться смены погоды не стоит: использование незамерзайки при температуре выше нуля не нанесет никакого вреда, а вот внезапный мороз среди ночи с водой в бачке может обернуться неприятными последствиями.

Итого: 1. Изучите состав, обратите внимание на упаковку.

2. Покупайте незамерзайку только в магазинах.

3. Не экономьте на стеклоочистителе.

4. Покупайте только проверенные товары.





Анастасия Павелко, Русаков Илья