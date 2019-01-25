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09:13

Коммунальные службы города готовы к снегопаду в выходные

общество погода

09:13

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Комплекс городского хозяйства Москвы готов к снегопадам, которые ожидаются в предстоящие выходные, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники. Круглосуточно работают и снегосплавные пункты", – цитирует заммэра Агентство "Москва". Бирюков напомнил, что в городе действуют 56 стационарных снегосплавных пункта и 38 мобильных установок.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ожидаются переменная облачность, гололедица и до -14 градусов. Ветер будет дуть слабый.

Однако в субботу морозы сменит метель, которую принесут облачные циклоны с юга. Пойдет снегопад, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.

К утру понедельника сугробы в Москве подрастут на 14–17 сантиметров.

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общество погода

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