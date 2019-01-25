Коммунальные службы города готовы к снегопаду в выходные

Комплекс городского хозяйства Москвы готов к снегопадам, которые ожидаются в предстоящие выходные, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники. Круглосуточно работают и снегосплавные пункты", – цитирует заммэра Агентство "Москва". Бирюков напомнил, что в городе действуют 56 стационарных снегосплавных пункта и 38 мобильных установок.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ожидаются переменная облачность, гололедица и до -14 градусов. Ветер будет дуть слабый.
Однако в субботу морозы сменит метель, которую принесут облачные циклоны с юга. Пойдет снегопад, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.
К утру понедельника сугробы в Москве подрастут на 14–17 сантиметров.
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