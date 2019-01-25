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Гололедица и до минус 14 градусов ожидаются в столице в пятницу

общество погода

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу, 25 января, в столице ожидаются переменная облачность, гололедица и до минус 14 градусов. Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу синоптики прогнозируют -21..-19 градусов в городе и до минус 23 по области. Осадков не ожидается.

Морозы, захватившие почти всю Европейскую часть России, продержатся в регионе до воскресенья.

В субботу усилится восточный ветер, ожидаются снег и метели. В воскресенье же ветер начнет стихать, снегопады ослабеют и резко потеплеет. Ожидается -1... -6 градусов. Это на три градуса выше средних многолетних значений. За выходные в городе может выпасть 8–10 миллиметров осадков или 20% месячной нормы осадков.

Атмосферное давление за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10–12 единиц ниже обычных для Москвы значений.

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общество погода

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