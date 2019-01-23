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17:05

До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные

общество погода

17:05

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В выходные в столице ожидается снегопад, который принесет до 20% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос". В городе может выпасть 8–10 миллиметров осадков.

Морозы, захватившие почти всю Европейскую часть России, продержатся в регионе до воскресенья. Ближайшие три ночи в Москве будут с температурой 17–20 градусов мороза. Днем ожидается 10–15 градусов ниже нуля, что на 5–6 градусов ниже нормы.

В субботу усилится восточный ветер, ожидаются снег и метели. В воскресенье же ветер начнет стихать, снегопады ослабеют и резко потеплеет. Ожидается -1... -6 градусов. Это на три градуса выше средних многолетних значений.

Атмосферное давление за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10–12 единиц ниже обычных для Москвы значений.

Утром 23 января в небе над Москвой можно было наблюдать гало. Это оптический феномен, который появляется из-за морозной погоды. Связано это явление с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источника света, таких как Солнце или Луна.

Как отметили синоптики, это удивительные оптические явления, которые просто завораживают очевидцев своим видом. Минимальная температура воздуха в Москве в ночь на 23 января составила 19,8 градуса мороза. По области холоднее всего было Черустях. Там столбики термометров опустились до минус 27,8 градуса. Ожидается, что морозная погода в регионе сохранится как минимум до конца недели.

общество погода

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