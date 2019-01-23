В небе над Москвой увидели гало

Утром 23 января в небе над Москвой можно было наблюдать гало. Это оптический феномен, который появляется из-за морозной погоды, сообщает Гидрометцентр России.

Связано это явление с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источника света, таких как Солнце или Луна.

Как отметили синоптики, это удивительные оптические явления, которые просто завораживают очевидцев своим видом.

Минимальная температура воздуха в Москве в ночь на 23 января составила 19,8 градуса мороза. По области холоднее всего было Черустях. Там столбики термометров опустились до минус 27,8 градуса. Ожидается, что морозная погода в регионе сохранится как минимум до конца недели.

24 и 25 января в Москве ожидается переменная облачность, в четверг прогнозируется небольшой снег по области. Температура в столице ночью опустится до 19 градусов мороза, местами до -25, по области – местами до -28 градусов.

Днем в эти дни в Москве столбики термометров покажут до -13 градусов, по области – до -15. Ветер слабый, местами гололедица.

26 января ночь будет еще морозной, а днем станет теплеть: к Центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад, местами гололедица.