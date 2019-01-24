"Дорожный патруль" поможет водителям во время снегопада

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД выйдут на дороги столицы в выходные, чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

В субботу и воскресенье в Москве будут работать 16 экипажей "Дорожного патруля". "Патрульные не только будут помогать водителям при ДТП и мелких неисправностях автомобилей, но и при необходимости смогут регулировать движение на сложных перекрестках", – уточнили в пресс-службе. Кроме того, сотрудники ЦОДД окажут помощь, если понадобится, например, достать из сугроба застрявший автомобиль.

Москвичей, которые заметят на улицах неработающие светофоры или сломанные дорожные знаки, попросили в любое время звонить на номер 3210. "Ремонтные бригады будут оперативно чинить объекты транспортной инфраструктуры", – пообещали в ЦОДД.

Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона об обильных снегопадах в ближайшие выходные, 26 и 27 января. По прогнозам, метель может стать самой сильной с начала зимы: выпадет до 17 миллиметров осадков.

В связи с непогодой столичным автомобилистам рекомендовали внимательно выбирать места парковки. Им напомнили, что в метель не стоит оставлять машины вблизи деревьев или слабо укрепленных конструкций.