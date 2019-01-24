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10:13

Сильный снегопад ожидается в Москве в выходные

общество погода

10:13

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад, который прогнозируется в выходные в Москве, станет самым сильным с начала зимы. Выпадет до 17 миллиметров осадков, сообщается на портале "Метеоновости".

"В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15 метров в секунду, поднимется метель", – сообщили синоптики.

Ненастная погода удержится все воскресенье. До этого сильный снег в столице наблюдался только 6 декабря, когда за сутки выпало 10 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что холода в центре европейской территории будут усиливаться к концу недели. Как объясняют синоптики, такая ситуация определяется антициклоном. Кроме него, в ночь на 25 января образуется еще один атмосферный вихрь высокого давления. Он пройдет через столичный регион. При этом днем будет солнечно, а ночью очень морозно. Морозной будет и ночь на субботу. Однако уже днем к центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. В Москве потеплеет, город накроют плотные кучевые облака и пойдет снег.

Сегодня, 24 января, Москва останется во власти сильных морозов. Местами пройдет снег. Столбики термометров днем покажут -12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме – 747 миллиметров ртутного столба. Влажность высокая – от 83 до 90 процентов.

"Утро": небольшой снег ожидается в столичном регионе 24 января


Накануне в небе над Москвой можно было наблюдать гало. Это оптический феномен, который появляется из-за морозной погоды. Связано это явление с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источников света, таких как Солнце или Луна.

общество погода

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