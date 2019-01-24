К концу недели похолодает до минус 28 градусов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Аномальные холода в центре европейской территории будут усиливаться, сообщает Гидрометцентр.

Как объясняют синоптики, такая ситуация определяется антициклоном. Кроме него, в ночь на 25 января образуется еще один атмосферный вихрь высокого давления. Он пройдет через столичный регион. При этом днем будет солнечно, а ночью очень морозно.

Днем в четверг, 24 января, в Москве будет 11-13 мороза, по области – до минус 15 градусов. В ночь на пятницу ожидается минус 17-22, в области до минус 28 градусов.

Такой же морозной будет и ночь на субботу. Однако уже днем к центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. В Москве потеплеет, город накроют плотные кучевые облака и посыпет снег.

По расчетам синоптиков, во вторник, 29 января, в столичном регионе будет плюсовая температура.

Ранее, 23 января, в небе над Москвой можно было наблюдать гало. Это оптический феномен, который появляется из-за морозной погоды. Метеорологи объяснили, что явление вызвано антициклоном, который пришел в столичный регион.