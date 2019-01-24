Водителям рекомендовали внимательней выбирать места парковки из-за непогоды

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Столичные власти рекомендуют автомобилистам внимательней выбирать места для стоянки машин в связи с ухудшением погоды 26-27 января. Об этом сообщается в Twitter "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП).

"В столице вероятны сильный снегопад, метель и порывы ветра до 17 метров в секунду. Не оставляйте машины возле неукрепленных конструкций и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице до конца рабочей недели ожидаются морозы до -20 градусов. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь останется такой же морозной. Потеплеет в выходные, однако вместе с повышением температуры в столичный регион придут снег и метели.

Снегопад в эти выходные окажется самым сильным за зиму: выпадет до 17 миллиметров осадков. Атмосферное давление за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье достигнет 735 миллиметров ртутного столба. Это на 10-12 единиц меньше обычных для города значений.