В Москву идет тепло

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Морозы в столице сохранятся в столичном регионе до выходных. Днем в субботу они начнут ослабевать, и к середине следующей недели дневная температура приблизится к нулю, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу, 26 января, осадков не будет. Минимальная температура составит -20 градусов в столице, в центре города до -16, по области до -22, местами до -27.

Днем потеплеет, пойдет снег, местами возможна метель, порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. В воскресенье, 27 января, ожидаются снег, метель и такой же порывистый ветер. Ночью до -10 в столице и -12 по области, днем до -5 и -8 соответственно.

В понедельник прогнозируется снег, ночью -6...-11, днем -2...-7. Во вторник, 29 января, небольшой снег, и еще немного теплее: ночью -5...-10, днем 0...-5.

Снегопад в эти выходные окажется самым сильным за зиму: выпадет до 17 миллиметров осадков. Атмосферное давление за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье достигнет 735 миллиметров ртутного столба. Это на 10–12 единиц меньше обычных для города значений.