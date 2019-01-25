Желтый уровень погодной опасности объявили в столице на субботу

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра и метели на субботу, 26 января, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем 26 января будет облачно, ожидаются снег, местами метель, местами гололедица. Температура воздуха в Москве не опустится ниже -10 градусов, по области – не ниже -12.
Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью погода не изменится.
В центре погоды "Фобос" рассказали, что выходные принесут в столицу потепление и снегопад.
По предварительным оценкам, снег в центре города будет идти 48 часов. Выпадет около 22 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы. Пик непогоды придется на вторую половину дня в воскресенье, в понедельник погода в столице станет постепенно налаживаться.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к снегопаду. По его словам, на столичных магистралях убирать снег круглосуточно будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.
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