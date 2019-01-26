ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам пользоваться метро из-за снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Центр организации дорожного движения посоветовал горожанам пользоваться метро из-за снегопада в столице.

"Этим снежным субботним утром мы напоминаем о главных слагаемых успеха сегодня на дорогах: внимание, аккуратность, дистанция, низкая скорость. А еще можно просто поехать на метро", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге в Twitter.

Московская подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На столичных дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. При необходимости патрульные будут регулировать движение на сложных перекрестках.

"Москва в цифрах": куда девается снег

К сильному снегопаду готов и комплекс городского хозяйства, заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что для уборки и зачистки магистралей от снега будут работать около девяти тысяч единиц техники круглосуточно.

Столичный главк МЧС предупредил об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области высота сугробов может достигнуть 65–70 сантиметров и больше.