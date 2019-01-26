Московский метрополитен готов к работе в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный метрополитен заявил о готовности к работе в сильный снегопад.

"По прогнозам в ближайшие часы в Москве усилится снегопад. Мосметро готово к работе в сложных погодных условиях, выбирайте нас для поездок", – говорится в микроблоге в Twitter подземки.

Ранее столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы и области об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию. Также автомобилистов призвали не совершать внезапные маневры. При сильном ветре и его порывах следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

На столичных дорогах в субботу и воскресенье будут работать 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. При необходимости патрульные будут регулировать движение на сложных перекрестках.

К сильному снегопаду готов и комплекс городского хозяйства, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он сообщил, что для уборки и зачистки магистралей от снега будут работать около девяти тысяч единиц техники круглосуточно.

По прогнозам синоптиков, 26 и 27 января в столичном регионе ожидаются обильные снегопады. Метель может стать самой сильной с начала зимы: выпадет до 17 миллиметров осадков. Высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области высота сугробов может достигнуть 65–70 сантиметров и больше.