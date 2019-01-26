Коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин назвал ближайшие дни испытанием для города из-за неблагоприятной погоды. Он отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

"Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур – до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву", – написал он в микроблоге в Twitter.

В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Высота сугробов в Москве достигнет полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области высота сугробов может достигнуть 65–70 сантиметров и больше.

ЦОДД посоветовал горожанам пользоваться метро. Московская подземка заявила о готовности к работе в непогоду.

На столичных дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. При необходимости патрульные будут регулировать движение на сложных перекрестках.