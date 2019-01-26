Синоптики прогнозируют рекордный за 68 лет снегопад в Москве

В субботу, 26 января, количество выпавшего снега в столице может стать рекордным с 1999 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Синоптики прогнозируют, что в городе выпадет как минимум 8 миллиметров осадков. Рекорд осадков для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 миллиметра.
Из-за метели и усиления ветра до 17 метров в секунду в столице и Московской области действует желтый уровень погодной опасности.
Сергей Собянин назвал ближайшие дни испытанием для города и отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
К сильному снегопаду готов и комплекс городского хозяйства, заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Убирать снег будут около девяти тысяч единиц техники круглосуточно.
Центр организации дорожного движения посоветовал горожанам пользоваться метро из-за непогоды. Столичный метрополитен заявил о готовности к работе в сложных погодных условиях.
На дорогах Москвы в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. При необходимости патрульные будут регулировать движение на сложных перекрестках.
Столичный главк МЧС предупредил об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах.
Аэропорты работают в штатном режиме, резкого увеличения числа задержек рейсов не зафиксировано.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиадиспетчерские службы, наземные службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим. Аэродромы круглосуточно обрабатываются и расчищаются.
Перед вылетом обрабатывают каждый лайнер.
По данным собеседника агентства, уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержано и отменено 24 рейса. По данному факту прокуратура начала проверку.
Высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января.
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