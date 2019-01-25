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17:33

Началась проходка тоннеля БКЛ от "Аминьевского шоссе" до "Давыдково"

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро строительство

17:33

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро начали прокладывать левый перегонный тоннель – между станциями "Аминьевское шоссе" и "Давыдково". Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Новости с БКЛ: на юго-западном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от "Аминьевского шоссе" в сторону станции "Давыдково", – сообщил мэр. Он уточнил, что на строительстве нового кольца московского метро сейчас работают 18 проходческих комплексов.

Юго-западный участок БКЛ – от станции "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" – планируют запустить также в 2020 году. Его протяженность составит 4,6 километра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда откроется пересадка со станции "Проспект Вернадского" на одноименную станцию БКЛ.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро строительство

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