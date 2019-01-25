Началась проходка тоннеля БКЛ от "Аминьевского шоссе" до "Давыдково"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро начали прокладывать левый перегонный тоннель – между станциями "Аминьевское шоссе" и "Давыдково". Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Новости с БКЛ: на юго-западном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от "Аминьевского шоссе" в сторону станции "Давыдково", – сообщил мэр. Он уточнил, что на строительстве нового кольца московского метро сейчас работают 18 проходческих комплексов.

Новости с #БКЛ: на юго-западном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от "Аминьевского шоссе" в сторону станции "Давыдково". Сегодня на грандиозной стройке нового кольца #мосметро работают уже 18 проходческих комплексов. pic.twitter.com/ZolCU9LknU — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 января 2019 г.

Юго-западный участок БКЛ – от станции "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" – планируют запустить также в 2020 году. Его протяженность составит 4,6 километра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда откроется пересадка со станции "Проспект Вернадского" на одноименную станцию БКЛ.