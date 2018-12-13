Пересадка со станции "Проспект Вернадского" на БКЛ станет доступна в 2020 году

13 декабря, 18:02
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Пересадку со станции метро "Проспект Вернадского" на Большую кольцевую линию (БКЛ) откроют в 2020 году. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что у новой одноименной станции будет два подземных вестибюля и выходы через подземный пешеходный переход на обе стороны улицы Удальцова.
В 2020 году можно будет пересесть со станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии #мосметро на одноименную станцию #БКЛ. В ней будет два подземных вестибюля и выходы через подземный пешеходный переход на обе стороны улицы Удальцова.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 декабря 2018 г.
Ранее в депстрое уточнили, что на новой станции строители уже возвели ограждающие конструкции котлована и приступили к выемке грунта.
Кроме того, специалисты начали проходку правого и левого перегонных тоннелей в направлении станции "Мичуринский проспект".
Юго-западный участок БКЛ – от станции "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" – планируют запустить также в 2020 году. Его протяженность составит 4,6 километра.
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