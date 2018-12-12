Пересадка со станции "Проспект Вернадского" на БКЛ откроется в 2020 году

12 декабря, 17:58
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Пересадку со станции "Проспект Вернадского" красной ветки метро на Большую кольцевую линию (БКЛ) откроют в 2020 году. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.
По информации столичного департамента строительства, в 2020 году станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии соединят с одноименной станцией юго-западного участка БКЛ. Уточняется, что "Проспект Вернадского" на БКЛ будет станцией мелкого заложения. Она появится вдоль улицы Удальцова у пересечения с проспектом Вернадского, отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.
Согласно данным депстроя, юго-западный участок БКЛ – от станции "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" – планируют запустить также в 2020 году. Его протяженность составит 4,6 километра.
Как уточнили в ведомстве, на новой станции "Проспект Вернадского" строители уже возвели ограждающие конструкции котлована и приступили к выемке грунта. Кроме того, специалисты начали проходку правого и левого перегонных тоннелей в направлении станции "Мичуринский проспект".
Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли в феврале 2018 года. Пассажиров приняли пять новых станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". С их запуском метро стало доступнее почти для полумиллиона москвичей.
Замкнуть Большую кольцевую линию планируют через три-четыре года. Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут существенно сократить свое время в пути: больше не придется доезжать до центра города, чтобы перейти на соседние линии метро.
В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.
"Большая Москва": западный участок БКЛ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: