Пересадка со станции "Проспект Вернадского" на БКЛ откроется в 2020 году

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Пересадку со станции "Проспект Вернадского" красной ветки метро на Большую кольцевую линию (БКЛ) откроют в 2020 году. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.

По информации столичного департамента строительства, в 2020 году станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии соединят с одноименной станцией юго-западного участка БКЛ. Уточняется, что "Проспект Вернадского" на БКЛ будет станцией мелкого заложения. Она появится вдоль улицы Удальцова у пересечения с проспектом Вернадского, отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Согласно данным депстроя, юго-западный участок БКЛ – от станции "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" – планируют запустить также в 2020 году. Его протяженность составит 4,6 километра.

Как уточнили в ведомстве, на новой станции "Проспект Вернадского" строители уже возвели ограждающие конструкции котлована и приступили к выемке грунта. Кроме того, специалисты начали проходку правого и левого перегонных тоннелей в направлении станции "Мичуринский проспект".

Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли в феврале 2018 года. Пассажиров приняли пять новых станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". С их запуском метро стало доступнее почти для полумиллиона москвичей.

Замкнуть Большую кольцевую линию планируют через три-четыре года. Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут существенно сократить свое время в пути: больше не придется доезжать до центра города, чтобы перейти на соседние линии метро.

В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.