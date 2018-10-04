Стиль тоннеля и хай-тек: дизайн новых станций Большой кольцевой линии

В конце этого года откроется станция "Савеловская" Большой кольцевой линии – ее стилизуют под тоннели подземки. Взору пассажиров откроется скелет станции, который обычно прячут под отделочные плиты. Какие еще дизайнерские находки применят в отделке станций БКЛ – читайте в материале портала Москва 24.

Туннельный дизайн



На станции "Савеловская" БКЛ дизайнеры решили применить необычный подход: металлоконструкции тоннеля не будут скрывать за декоративными панелями, а выкрасят в серый цвет специальной огнеупорной краской и накроют стеклом. Такой колер в отделке интерьера выбрали неслучайно – он напоминает о том, что с этой станции можно пересесть на станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, которая на картах обозначена серым цветом.

Стены и пилоны облицуют сибирским камнем, а пол выложат гранитной плиткой. На потолок повесят белые зонты и лампы. Сейчас на "Савеловской" ("Нижней Масловке") монтируют 12 эскалаторов, устанавливают инженерные системы, и укладывают рельсы.

Станция "Савеловская" ("Нижняя Масловка") строится под площадью Савеловского вокзала на глубине 65 метров. Она станет одной из самых глубоких на Большом кольце метро. У станции будет два вестибюля, которые выведут на обе стороны улицы Бутырской и к платформам Савеловского вокзала.

Станция будет частью транспортно-пересадочного узла "Савеловская". Пассажиры смогут с нее пересаживаться на станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, на линию Московского центрального диаметра "Одинцово – Лобня", а также на наземный общественный транспорт. По предварительным расчетам, ТПУ будет пользоваться около 300 тысяч человек в сутки.

Подземный хай-тек



В середине сентября Москомархитектура утвердила дизайн станций "Проспект Вернадского" и "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии – их оформят в стиле хай-тек. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, для этого стиля характерны лаконичность, четкость форм, а также обилие в декоре стекла, металла и яркого света, визуально увеличивающих пространство. В архитектуре новых станций применят главные черты стиля. Таким же образом оформят станцию "Рубцовская" северо-восточного участка БКЛ.

Потолок c 3D эффектом



На "Аминьевском шоссе" создадут необычный потолок в форме морских волн из множества алюминиевых реек. В подвесную конструкцию вмонтируют светильники, которые подсветят рейки, от чего волны будут казаться объемными. Путевые стены также сделают волнообразными, и оформят их в голубом и синем цветах. Черные колонны из гранита создадут контраст морским волнам.

Станцию строят на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Она поможет разгрузить южную часть Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. На "Аминьевском шоссе" сделают четыре выхода: один будет вести к жилым домам на Очаковском шоссе, а три других – к Большой Очаковской улице и железной дороге Киевского направления, где в будущем может появиться остановочный пункт.

Шахматка над головой



Черные строгие гранитные колонны украсят платформу станции "Проспект Вернадского", а стеновые панели из светлых и темных оттенков оранжевого цвета поднимут настроение пассажирам. В шахматном порядке на потолке разместят светильники, а темно-серые и светло-серые квадратные конструкции подвесного потолка создадут эффект объемной шахматки.

Лучи от светильников будут падать на пол из светлого мрамора и создадут на нем узор. В центре станции установят лестницу с металлическими перилами, по которой пассажиры поднимутся на пешеходную галерею, ведущую на станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии. Галерею над путями сделают из прозрачных материалов.

Новую станцию строят на пересечении улицы Удальцова с проспектом Вернадского на западе столицы. У нее будет три три выхода: один – к остановкам общественного транспорта и парку 50-летия Октября, второй – к жилым домам и кинотеатру "Звездный", а третий – к проектируемому проезду 6640. Завершить строительство станций "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского" планируется к 2020 году.

Светящиеся стены



Стиль хай-тек пассажиры БКЛ встретят также в вестибюле и на платформе станции "Рубцовская". Путевые стены покроют стеклом, а под потолком сделают ряд декоративных ниш в форме колец, куда вмонтируют светодиоды. По словам главного архитектора Москвы, светящиеся круги создадут неповторимый стиль и придадут дополнительный объем всему облику станции. Пол и два ряда колонн возведут в граните.

Наземный вестибюль "Рубцовской" сделают полностью прозрачным. Фасад сооружения покроют перфорированными панелями, которые создадут иллюзию трехмерного пространства. Конструкция вентиляционных шахт будет дизайнерской, их создадут в виде геометрических фигур.

"Меньше всего они будут похожи на инженерно-технические сооружения. Скорее, их облик напомнит скульптуры, объекты современного искусства, которые гармонично вписались в городскую среду", – пояснил Кузнецов. Дизайн станции Москомархитектура утвердила в июле этого года.

"Рубцовская" будет станцией мелкого заложения – глубиной всего 15 метров, с одной островной платформой и двумя рядами колонн. Ее строят на левом берегу Яузы, вдоль Семеновской набережной, к северу от района Введенских гор и к югу от путей Казанского направления Московской железной дороги.

Станция будет иметь два вестибюля: северный наземный выйдет на Гольяновский проезд, а южный подземный – на Семеновскую набережную. С "Рубцовской" пассажиры смогут пересаживаться на станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии. Открытие станции запланировано на 2020 год.

Красные колонны



Весной этого года началось строительство станций западного участка БКЛ: "Нижние мневники", "Терехово" и "Улица Народного ополчения".

Основным отделочным материалом станции "Нижние Мневники" будет окрашенный и фактурный бетон. Декоративные красные опоры и красные балки под потолком станут центральными архитектурными объектами на станции. Их подсветят светильники динамичной формы, прикрепленные к балюстраде эскалаторов.

Весь остальной интерьер будет выдержан в темно-серых тонах под натуральный бетон. В торцевых участках платформы устроят небольшие зоны отдыха в подсвеченных нишах со скамьями. Полосу безопасности по обоим краям платформы выделят встроенными светильниками. Декоративные опоры красного цвета станут доминантой в вестибюлях и зоне платформы, визуально соединяя эти пространства.

Внутренние стены наземного павильона облицуют панелями из бетона красного цвета. Под навесом между лестницами расположится зона ожидания с лавочками и вендинговыми аппаратами.

Свет и свобода



Дизайн станции "Терехово" будет легким и светлым. Навесной потолок сделают в виде рядов круглых ниш, в которые вмонтируют светильники. На колоннах, установленных на платформах, светоотражающей краской нанесут силуэты людей.

"Терехово" планируют сделать по мадридскому типу – с береговыми платформами и путями посередине. Над путями подвесят короб, облицованный стальными полированными лентами. Вдоль всей его длины сделают светодиодную ленту, свет от которой будет падать на платформы. Границы пола, стен, потолка визуально сотрут за счет использования схожих материалов, поверхности будут мягко перетекать друг в друга.

Такими же лаконичными и светлыми будут переходы. В дизайне планируется использовать минимум деталей и много света от больших круглых светильников. Стены отделают микроцементом. Этим же материалом покроют стены кассового зала, эскалаторов, а ребристые колонны выполнят из мелкотекстурированного бетона. Полы выложат гранитной плиткой с мелкоформатной насечкой.

Лица москвичей



В августе этого года Москомархитектура согласовала дизайн станции "Улица Народного ополчения". На путевых стенах разместят огромные черно-белые фотографии москвичей, защищавших столицу во время Великой Отечественной войны.

Рабочих, врачей, студентов и учителей, участвовавших в обороне города, изобразят на фоне Кремля, Большого театра, фабрики "Красный Октябрь", завода "Серп и Молот" и Шуховской башни. Всего вдоль стен установят 12 фото-панно высотой более четырех метров. Материалы для них взяли из фондов Государственного музея обороны Москвы.

Платформенную часть станции выполнят в светлых тонах. Пол замостят темно-серым сибирским гранитом, а светодиодные светильники вмонтируют в платформенные колонны из матовой нержавеющей стали. Светлые стены и подсветка колонн визуально расширят пространство. Наземные вестибюли возведут из прочного стекла.

Станция "Улица Народного Ополчения" строится в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. У нее будет два подземных вестибюля с выходами к проспекту Маршала Жукова, улицам Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мневники. В начале сентября началось строительство тоннеля от станции "Улица Народного Ополчения" до станции "Нижние Мневники", а открытие станции запланировано на 2020 год.