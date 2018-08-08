Станцию "Улица Народного Ополчения" украсят портретами защищавших Москву горожан

8 августа, 07:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москомархитектура согласовала дизайн-проект станции "Улица Народного Ополчения" западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В дизайне учли историческое наследие города. На путевых стенах появятся черно-белые фотографии горожан, защищавшим Москву в Великую Отечественную войну.
Всего установят 12 монохромных тематических панно, высотой более четырех метров. Материалы для них взяли из фондов Государственного музея обороны Москвы.
Служащих, рабочих, врачей, студентов и учителей, принявших на себя удар во время войны, изобразят на фоне Кремля, Большого театра, фабрики "Красный Октябрь", завода "Серп и Молот" и Шуховской башни.
Платформенную часть станции выполнят в светлых тонах. Пол замостят темно-серым сибирским гранитом, а колонны из матовой нержавеющей стали украсят светодиодными светильниками.
Светлые стены и подсветка визуально сделают станцию шире. Наземные вестибюли станции выполнят из прочного стекла.
Станция "Улица Народного Ополчения" строится в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы.
У станции будет два подземных вестибюля с выходами к проспекту Маршала Жукова, улицам Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мневники. Открытие запланировано на 2020 год.
В феврале открылся первый участок Большой кольцевой линии от "Делового центра" до "Петровского парка". За это время станции приняли больше 7,5 миллиона человек.
Всего на БКЛ откроется 31 станция. Протяженность линии составит 69 километров. Завершение строительства всей линии намечено на 2021–2022 годы.
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