Первая пятерка. Движение запустили по участку Большой кольцевой линии метро

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Открыто движение пассажирских поездов по первому участку Большой кольцевой линии метрополитена. В церемонии открытия участка "Деловой центр" – "Петровский парк" принял участие Сергей Собянин. Он отметил, что прокладка этого отрезка – большая победа строителей столичной подземки.



"Сегодня – исторический день для Московского метрополитена и для всех москвичей. Мы открываем пять станций первого участка Большой кольцевой линии метро. Эти станции важны сами по себе, так как сделают более быстрыми и комфортными поездки десятков тысяч местных жителей и сотен тысяч посетителей СИТИ, стадионов "Динамо" и "ЦСКА" и множества других крупных объектов в этом районе. Но еще более важна перспектива", – сказал мэр.

По его словам, через несколько лет БКЛ радикально изменит транспортную географию Москвы – благодаря ей поездки по городу станут короче и удобнее фактически для каждого москвича. Мэр напомнил, что строительство первого участка шло в непростых условиях плотной городской застройки. И это, как он подчеркнул, большая победа строителей.

Станция "Нижняя Масловка" находится в завершающей стадии строительства. До ее открытия на участке будет организовано вилочное движение поездов – от "Петровского парка" поезда будут следовать до станции "Шелепиха", далее – либо до станции "Деловой центр", либо по соединительной ветке через станцию "Парк Победы" до станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

Части целого

Станция "Деловой центр" (ЦАО) расположена в самом сердце комплекса "Москва-Сити" и является пересадочной с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии, а также со станцией "Выставочная" Филевской линии. Здесь организована наземная пересадка на одноименную станцию МЦК. В пешей доступности находится платформа Тестовская Смоленского направления железной дороги.

"Деловой центр" – станция глубокого заложения, колонная трехпролетная, с платформой островного типа. Она оснащена лифтами для маломобильных граждан. Из вестибюля пассажиры смогут попасть в зону торгово-развлекательного комплекса "Афимолл" и к другим объектам "Москва-Сити".



Станция "Шелепиха" (ЦАО) расположена вдоль МЦК, севернее пересечения со Шмитовским проездом. Она получила два подземных вестибюля, расположенных в торцах станции, а также выходы к существующей и проектируемой застройке, остановкам наземного пассажирского транспорта. Эта станция – мелкого заложения, колонная трехпролетная, с платформой островного типа. Посредством эскалаторов платформа связана с двумя вестибюлями, расположенными в торцах станции.

Интерьер станции выдержан в желто-черной гамме. Пол украшает гранит, а стены декорированы мрамором. Станция "Шелепиха" войдет в состав одноименного ТПУ, обеспечивающего пересадку между БКЛ и МЦК в теплом контуре. Кроме того, будут организованы пешеходная связь с платформой Тестовская Смоленского направления МЖД, а также остановки наземного общественного транспорта.

Станция "Хорошевская" (САО) расположена вдоль Хорошевского шоссе в районе примыкания к нему улиц Куусинена и 4-й Магистральной. Она запроектирована параллельно существующей станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, с южной ее стороны, с двумя подземными вестибюлями. Станция "Хорошевская" – мелкого заложения, колонная трехпролетная, с платформой островного типа.

В ходе строительства "Хорошевской" была проведена реконструкция вестибюля "Полежаевской", что позволило обеспечить пересадку с БКЛ на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Кроме того, организована пешеходная связь между ними и станцией МЦК Хорошево. Восточный вестибюль украшен композициями в духе работ Малевича и его последователей – Родченко, Поповой, Экстер. Западный вестибюль оформлен в стиле конструктивистов – братьев Весниных, Гинзбурга, Голосова, Леонидова, Ладовского, Мельникова.



Станция "ЦСКА" (САО) расположена на Ходынском поле и обслуживает одноименный жилой и общественно-деловой район Москвы, включая стадион "ЦСКА". В пешей доступности находится станция МЦК Зорге. Впервые в истории столичного метростроения станция "ЦСКА", которая находится на внушительной глубине – 28 метров (высота девятиэтажного дома), была построена открытым способом. Конструктивно станция является колонной трехпролетной мелкого заложения, с платформой островного типа.

Она оснащена эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров. Два вестибюля обеспечивают выход к ДС "Мегаспорт" и в новый парк на Ходынском поле. Станция и парк оформлены в едином архитектурном стиле, а эксплуатируемая кровля вестибюля станции послужит смотровой площадкой для посетителей парка. Своды станции украшают картины, посвященные различным видам спорта. На платформе установлены бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, созданные студией военных художников имени М.Б. Грекова. На постаментах скульптур выбит герб ЦСКА.

Станция "Петровский парк" (САО) находится в районе Аэропорт и расположена вдоль Театральной аллеи. На нее можно пересесть со станции "Динамо" Замоскворецкой линии. Пока переход организован с выходом на улицу, а полноценная пересадка будет открыта в 2019 году. Станция "Петровский парк" – мелкого заложения, колонная трехпролетная, с платформой островного типа. Два вестибюля ее оборудованы эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан.

Выходы со станции ведут к расположенным рядом стадиону "Динамо" и Петровскому парку. Всего на станции установлено 12 эскалаторов: по четыре в каждом вестибюле и еще четыре – в будущем переходе на станцию "Динамо". Интерьер выдержан в бело-зеленой гамме. В отделке станции применены уральские мрамор и гранит. Пол станции выложен плитами из серого и черного гранита, путевые стены – белым мрамором, а необычные колонны в форме факелов – зеленым мрамором.



Станция "Нижняя Масловка" (САО), которую введут позднее, – одна из самых глубоких станций. Она находится на глубине свыше 65 метров и является одной из последних строящихся станций глубокого заложения. Расположена на площади Савеловского вокзала, с двумя подземными вестибюлями. Она будет обслуживать пассажиров, прибывающих на Савеловский вокзал по соединительной ж/д ветке от Белорусского вокзала. Кроме того, там можно будет сделать пересадку на станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Временно, до завершения строительства БКЛ, на участке будет организовано вилочное движение поездов, как на Филевской линии. От "Петровского парка" поезда проследуют до "Шелепихи", далее – либо до станции "Деловой центр", либо по соединительной ветке через станцию "Парк Победы" до станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

Экономия времени

Первый участок Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание жителей районов Хорошевский, Пресненский, Филевский парк, Хорошево-Мневники, Аэропорт за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между районами. При перемещении между ними больше не придется ехать до центра столицы.

Благодаря новому метро горожане смогут существенно пересмотреть свои маршруты. Например, сегодня дорога от станции "Деловой центр" до станции "Динамо" (пересадочная со станцией "Петровский парк") занимает около 27 минут с двумя пересадками. С введением в эксплуатацию участка ТПК от "Петровского парка" до "Делового центра" этот путь сократится до 12-15 минут, то есть, по сути, в два раза.



Открытие участка облегчит передвижение по городу сотрудников и гостей ММДЦ "Москва-Сити". То есть почти для 300 тысяч человек ежедневно. Первый участок Большой кольцевой линии улучшит также транспортную доступность строящихся жилых комплексов "Большого Сити". Так называют территории, которые примыкают к деловому центру "Москва-Сити". Сегодня вместо бывших промышленных зон здесь растут новые жилые кварталы, которые станут более привлекательными для покупателей благодаря открытию станции метро "Шелепиха" БКЛ.

Кроме того, снизится нагрузка на существующие линии метрополитена: Таганско-Краснопресненскую, Замоскворецкую, а также Кольцевую. Свободнее станет и на дорогах города. Последнее, в свою очередь, позволит автомобилистам сократить время, затрачиваемое на поездку по столице.

За счет введения новых станций существенно увеличится транспортная доступность таких значимых городских объектов, как стадионы "ЦСКА" и "Динамо", музейно-выставочный комплекс "Государственный центр современного искусства", и многих других.