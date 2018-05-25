Новые станции и подземные вокзалы: как БКЛ свяжут с линиями Московской железной дороги

В 2021 году Большая кольцевая линия замкнется. Новое кольцо значительно сократит для пассажиров время в пути. На протяжении 69 километров, подземная линия пересечется со всеми радиальными направлениями Московской железной дороги (МЖД), за исключением Ярославского. Где появятся пересадки со станций БКЛ на пригородные электрички, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/metlion

Новая станция на Киевском направлении

Пассажиры пригородных электричек Киевского направления МЖД смогут пересаживаться на БКЛ, не доезжая до Киевского вокзала. На пересечении станции метро "Аминьевское шоссе" и железной дороги построят новую железнодорожную станцию Аминьевская. Она будет располагаться между платформами Матвеевская и Минская.

К возведению железнодорожной станции приступят в следующем году, а станцию "Аминьевское шоссе" БКЛ в настоящее время строит китайская компания China Railway Construction Construction Corporation. Станция будет иметь два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Аминьевского шоссе.

Завершат строительство обеих станций в 2020 году. Они станут частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Аминьевское шоссе", пассажиропоток которого составит 230 тысяч человек в сутки и 23 тысячи человек в утренние часы пик. Транспортные объекты свяжут пешеходными переходами, а для остановки общественного транспорта сделают автостанцию и разворотные площадки. На территории ТПУ возведут многофункциональный комплекс с подземным паркингом на 302 машино-места.

Тройная связка

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Через два года станет доступна пересадка с железнодорожной станции Текстильщики Курского направления МЖД на станцию "Текстильщики" БКЛ. Ее построят между Волгоградским проспектом, улицами Люблинской и Шоссейной, в трех километрах от станции "Нижегородская" БКЛ. Она будет мелкого заложения с платформами берегового типа, то есть по обе стороны от путей. Пересаживаться с одной платформы на другую пассажиры смогут через верхний зал.

Переход свяжет станцию БКЛ со станцией "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии и с железнодорожной платформой. Три одноименные станции создадут крупный ТПУ, которым каждый день будут пользоваться 360 тысяч человек.

Две пересадки на Казанском направлении

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе



На востоке Москвы Казанское направление железной дороги пересечется с Большой кольцевой линией дважды. Со станции "Рубцовская" БКЛ построят пересадку на железнодорожную станцию Электрозаводская, а со станции "Авиамоторная" БКЛ пассажиры смогут перейти на платформу Новая.

Построят станцию "Рубцовская" уже в следующем году. С железной дороги пассажиры смогут переходить на две станции метро: "Рубцовскую" БКЛ и "Электрозаодскую" Арбатско-Покровской линии. Станции объединят в ТПУ "Электрозаводская". Пассажиры пригородных электричек Казанского направления смогут сократить путь и пересаживаться на метро до Казанского вокзала.

От ТПУ проложат пешеходный путь к Яузе и возведут 75-метровый пешеходный мост от Семеновской до Рубцовской набережной. Семеновскую набережную при этом благоустроят и выделят там место для двух парковок.

Фото: портал Москва 24

Пересесть на станцию БКЛ с пригородной электрички будет возможность и на станции Новая. Новую станцию метро "Авиамоторная" и железнодорожную платформу свяжет удобный переход. Откроют "Авиамоторную", входящую в состав БКЛ, в 2019 году. Она будет иметь два подземных вестибюля и выходы к Авиамоторной улице, шоссе Энтузиастов и остановкам наземного транспорта. Интегрируют в пересадку также станцию "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии.

Станции метро, железнодорожную платформу, остановки наземного общественного транспорта объединят в ТПУ "Авиамоторная". Около 400 тысяч человек в сутки будут пользоваться пересадками этого узла. В часы пик пассажиропоток здесь достигнет сорока тысяч человек.

Крупнейший узел на юго-востоке





Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

На юго-востоке Москвы в начале Рязанского проспекта создадут крупнейший ТПУ вблизи действующей станции МЦК "Нижегородская". Здесь возведут станцию "Нижегородская" Большой кольцевой линии и "Кожуховской" ветки, а также "придвинут" сюда железнодорожную платформу Карачарово Горьковского направления МЖД, которая сейчас существует в полукилометре от проектируемого ТПУ.

На станции "Нижегородская" БКЛ и "Нижегородская" Кожуховской линии сделают совмещенные платформы. Пути Кожуховской линии пройдут между островными платформами, а по бокам от платформ уложат пути Большой кольцевой линии. Благодаря такому планировочному решению, пассажиры смогут пересесть с одной линии на другую на той же платформе. Возведут всю грандиозную подземную конструкцию в следующем году.

Не выходя на поверхность, прямо в подземном терминале пассажиры смогут перейти со станции подземки на железнодорожную станцию Карачарово, которая станет новым вокзалом.

Здесь будет восемь ж/д путей: шесть сквозных, по которым пойдут электрички и скоростные поезда Москва – Нижний Новгород до Курского вокзала. А два других – оборотные, для электричек, которые будут отсюда отправляться и приходить на конечную станцию. Сюда перераспределят часть пригородных поездов с Курского и Казанского.

Выход на три станции "железки"

От будущей станции "Ржевская" БКЛ пассажиры выйдут к трем железнодорожным платформам: Рижской Октябрьской железной дороги, Рижской Курско-Рижского направления МЖД и Ржевской Курско-Смоленского направления МЖД.

Новая станция метро расположится на Рижской площади и станет одной из трех станций БКЛ глубокого заложения. Она будет иметь два подземных вестибюля, выходы к железнодорожным платформам, к проспекту Мира, Водопроводным переулкам и остановкам наземного транспорта. Ее открытие запланировано на 2020 год.

Возведение станции не затронет Рижский рынок. Торговые павильоны сохранят, но проведут в следующем году их реконструкцию. После чего сам рынок станет частью ТПУ "Ржевская". Пассажиропоток ТПУ составит 280 тысяч человек в сутки, а в утренние часы пик будет достигать 28 тысяч человек.

На 60 метров ниже

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Пересадка со станции БКЛ "Нижняя Масловка" на станции железной дороги Савеловская Савеловского и Курско-Смоленского направлений МЖД будет доступна пассажирам в конце этого года. Станция "Нижняя Масловка" – одна из самых глубоких станций БКЛ. Ее глубина составит внушительные 65 метров.

Строительство станции завершается. На ее базе сформируется ТПУ "Савеловская". Здесь свяжутся пешеходными переходами две станции метро: "Нижняя Масловка" БКЛ и "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской ветки, а также две одноименные железнодорожные станции.

Строить ТПУ "Савеловский" планируют в два этапа. На первом возведут подземный переход и создадут удобные остановки общественного транспорта. Работы планируется завершить к запуску станции "Нижняя Масловка". На втором этапе на площади перед Савеловским вокзалом построят гостиницу на 180 номеров. Полностью строительство ТПУ завершится в 2020 году. По будням им будут пользоваться 265 тысяч человек.

Пересадка на три станции метро

Западный участок Большой кольцевой линии пересечется со Смоленским направлением МЖД. Пересадку построят между железнодорожной станцей Кунцево и станцией "Можайская" БКЛ. Станция кольца расположится вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и Смоленским направлением МЖД.

Выходы из подземного и наземного вестибюля новой станции метро приведут к Рублевксому шоссе, Молдавской, Малой Филевской и Кастанаевксой улице, а также к улице Ивана Франко и платформе Кунцево Смоленского направления МЖД.

Пассажиры пригородных электричек смогут пересаживаться на три станции метро: "Кунцевскую" Филевксой линии, "Кунцевскую" Арбатско-Покровской линии и "Можайскую" БКЛ. Пересадки будут доступны в 2021 году после открытия "Можайской", а пассажиропоток узла достигнет 30 тысяч человек в час.

Реконструкция "Варшавской"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Кардинальных изменений не произойдет для пассажиров станции Коломенская Павелецкого направления МЖД и станции "Варшавская" Каховской линии, которая в 2020 году станет частью БКЛ. Пешеходным переходом "Варшавская" и Коломенская связаны уже сейчас.

Самую короткую ветку метро – Каховскую, перед включением в состав БКЛ реконструируют. У станций "Каховская", "Варшавская", "Каширская" продлят тупики и построят дополнительную вентиляционную камеру за "Каширской". Реконструкцию платформ проведут без закрытия движения. Сейчас в столичном департаменте строительства рассматривают вариант работы по ночам, в технологические часы, чтобы можно было обойтись без остановки движения. Ремонт линии начнется в следующем году и продлится ровно год.

Три станции Каховской линии станут частью южного участка Большой кольцевой линии. Помимо существующих станций здесь появится еще три новых: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Построить участок планируют в 2020 году.