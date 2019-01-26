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11:19

Прокуратура установит причину отмен рейсов в столичных аэропортах

транспорт

11:19

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура начала проверку по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах столицы. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов", – говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты меры.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в аэропортах Москвы задержано и отменено 24 рейса. В Шереметьеве четыре рейса задержано, пять во Внукове, в Домодедове задержано два и отменено 13.

В ГУ МЧС по Москве предупредили, что в выходные в городе усилится ветер, ожидаются гололедица и снежные заносы. Гидрометцентр из-за сильного ветра и снега объявил желтый уровень погодной опасности.

Высота сугробов в столице увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и тоже близко к абсолютному максимуму.

транспорт

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