Высота сугробов в Москве впервые за зиму превысила 40 сантиметров

Свыше 35% январской нормы осадков за сутки выпало в столице. В итоге высота сугробов в городе впервые с начала зимы составила 44 сантиметра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.
Прежде максимальная высота снежного покрова была отмечена 4 января. Тогда в Москве лежали 38-сантиметровые сугробы. Изучив данные с метеостанции на ВДНХ, синоптики отметили, что прирост осадков за последние 24 часа составил 15 миллиметров.
Начавшийся 26 января в Москве снегопад стал самым мощным за последние 68 лет. Как уточнили в погодном центре "Фобос", в воскресенье осадки продолжатся. В городе может выпасть до 12 сантиметров снега, передает РИА Новости.
"В течение очередного выходного выпадет 7-8 миллиметров осадков, или еще около 12 сантиметров дополнительно к снежному покрову", – сказано в сообщении.
Таким образом, высота сугробов впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 сантиметрам.
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