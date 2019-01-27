Высота сугробов в Москве впервые за зиму превысила 40 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 35% январской нормы осадков за сутки выпало в столице. В итоге высота сугробов в городе впервые с начала зимы составила 44 сантиметра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

Прежде максимальная высота снежного покрова была отмечена 4 января. Тогда в Москве лежали 38-сантиметровые сугробы. Изучив данные с метеостанции на ВДНХ, синоптики отметили, что прирост осадков за последние 24 часа составил 15 миллиметров.

Начавшийся 26 января в Москве снегопад стал самым мощным за последние 68 лет. Как уточнили в погодном центре "Фобос", в воскресенье осадки продолжатся. В городе может выпасть до 12 сантиметров снега, передает РИА Новости.

"В течение очередного выходного выпадет 7-8 миллиметров осадков, или еще около 12 сантиметров дополнительно к снежному покрову", – сказано в сообщении.

Таким образом, высота сугробов впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 сантиметрам.

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