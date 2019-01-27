В выходные в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За выходные в Москве выпало уже около половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро.

По словам синоптиков, в период с утра субботы, 26 января, и до 18:00 воскресенья, 27 января, в городе выпало 19 миллиметров осадков. Это составляет примерно 45% месячной нормы, уточнили специалисты. Такие данные зафиксировали на столичной метеостанции на ВДНХ.

Также отмечается, что норма осадков для января в Москве равна 42 миллиметрам.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в столице превысила 40 сантиметров впервые с начала календарной зимы. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на очистку улиц от снега потребуется еще около недели. Сейчас столичные коммунальщики работают в усиленном режиме. Они вывезли уже около 800 тысяч кубометров снега.

В связи со снегопадом горожанам посоветовали отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Автомобилистам напомнили, что в условиях снегопада падает видимость и сокращается тормозной путь, а это ведет к росту числа аварий.