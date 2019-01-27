Москва продолжает бороться с последствиями снегопада

Сильный снегопад продолжится в столице в ближайшие часы. Из-за снежных заносов и гололедицы на дорогах горожанам посоветовали отказаться от поездок на автомобилях. Об этом сообщает инфоцентр Транспортного комплекса Москвы.
Автомобилистам напомнили, что при снегопаде падает видимость и сокращается тормозной путь, а это может вызвать рост числа ДТП. В условиях непогоды на дорогах города работают 17 Дорожных патрулей ЦОДД. Они оказывают помощь водителям.
Кроме того, дежурство несут эвакуаторы АМПП, в том числе адаптированные для перевозки большегрузного транспорта. По заявкам экстренных служб города и ГИБДД спецтехника отправляется на места происшествий, чтобы помочь выбраться застрявшим в снегу или перевезти машины, попавшие в аварию.
С последствиями снегопада также борются свыше 1,5 тысячи сотрудников метрополитена. Они чистят от снега подходы к вестибюлям, лестницы, платформы, пути на наземных участках линий и территории депо.
В Транспортном комплексе столицы заверили, что подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК полностью готовы к работе в снегопад. В связи с этим москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что очистка улиц от снега продлится еще около недели. Коммунальщики работают в усиленном режиме и уже вывезли около 800 тысяч кубометров снега.
Высота сугробов в столице достигла 44 сантиметров. Это произошло впервые с начала календарной зимы.
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