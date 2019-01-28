Более 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы не смогли вылететь более 60 самолетов. Информацию предоставил сервис "Яндекс.Расписания".
Согласно его данным на 00:30, во Внукове задержано 7 рейсов и 4 отменено, в Домодедове задержали 5 вылетов и 12 отменили.
В аэропорту Шереметьево отмен нет, но задерживаются вылеты 34 бортов.
Ранее сообщалось, что рекордный снегопад в столице привел к задержке 44 авиарейсов.
По прогнозам синоптиков, снег продолжит засыпать московские улицы, но уже с меньшей интенсивностью. Водителей просят пользоваться общественным транспортом.
В понедельник, 28 января, столбики термометров поднимутся до минус 1−4 градусов. Осадков выпадет меньше. Небо будет затянуто облаками. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
Еще теплее станет со вторника по четверг, когда к границам столичного региона с запада подойдет очередной циклон. В эти дни, по прогнозам, воздух в столице прогреется до нуля и даже плюс 1−2 градусов. Местами пройдет снег. В ночное время температура не опустится ниже минус 2−4 градусов.
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