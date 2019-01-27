Оттепель придет в Москву в начале новой недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Потепление ожидается в столице в начале новой недели. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос". Вероятность осадков по-прежнему будет высока, отметили синоптики.

В понедельник, 28 января, столбики термометров поднимутся до минус 1−4 градусов. Так как влияние циклона начнет ослабевать, осадков выпадет меньше, хотя небо будет затянуто облаками. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Еще теплее станет со вторника по четверг, когда к границам столичного региона с запада подойдет очередной циклон. В эти дни, по прогнозам, воздух в столице прогреется до нуля и даже плюс 1−2 градусов. Местами пройдет снег. В ночное время температура не опустится ниже минус 2−4 градусов.

За выходные дни 26 и 27 января в Москве выпало примерно 45% месячной нормы осадков. Впервые с начала календарной зимы высота сугробов в столице преодолела отметку в 40 сантиметров.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на очистку улиц от снега уйдет еще около недели, несмотря на усиленный режим работы коммунальных служб. Из-за снегопада и гололедицы автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.