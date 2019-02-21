Разгул стихии. Сколько продлится снегопад в столице

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Начавшийся в Москве снегопад продлится ближайшие сутки. Однако выпадет с ним незначительное количество осадков, сказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снегопады будут идти ближайшие сутки. Но они не будут сильными, они будут носить зарядовый характер", – цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, со снегопадом выпадет 3-5 миллиметров осадков. Кроме того, в городе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности продлили на пятницу. Специалисты предупредили, что к концу рабочей недели Москву ждет арктическое вторжение. Температура опустится на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков также отмечал, что снегопад продлится до пятницы и принесет до семи сантиметров снега. Для уборки города работает 8,5 тысячи единиц спецтехники. По словам Бирюкова, уборка снега на тротуарах и пешеходных зонах, вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК находится под особым контролем коммунальщиков.

Он напомнил о соблюдении правил безопасности. В частности, не следует заходить в огороженные зоны, где проводятся работы по очистке кровель, подчеркнул заммэра.

"Москва в цифрах": куда девается снег

В АМПП автомобилистам посоветовали не парковаться у деревьев и рекламных щитов. Водителям также рекомендовали соблюдать дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

Ситуацию на дорогах в круглосуточном режиме контролирует дежурная смена ЦОДД. В случае серьезных затруднений на место для помощи водителям направляется один из 17 экипажей патруля.

В аэропортах Москвы задержано и отменено свыше 50 рейсов. Во Внукове отменили один и задержали 20 рейсов, в Домодедове пришлось задержать десять и отменить 12 рейсов. Еще девять самолетов задержано в Шереметьеве.