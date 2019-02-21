Начавшийся в столице снегопад принесет до 7 см снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снегопад в столице продлится до пятницы и принесет до семи сантиметров снега. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для уборки города на улицах работает 8,5 тысячи единиц специализированной техники", − уточнил заммэра. Он также рассказал, что 21 февраля в 04:00 и 11:00 колонны коммунальной техники провели регламентные мероприятия по уборке московских дорог и улиц.

По словам Бирюкова, уборка снега на тротуарах и пешеходных зонах, вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК находится под особым контролем коммунальщиков.

"В усиленном режиме идет очистка кровель от снега с целью недопущения образования наледи", − добавил глава комплекса городского хозяйства. Он также напомнил москвичам о соблюдении правил безопасности. В частности, не следует заходить в огороженные зоны, где проводятся работы по очистке кровель, подчеркнул заммэра.

Ранее сообщалось, что столицу накрыла сильная метель. Синоптики предупредили, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В АМПП автомобилистам посоветовали не парковаться у деревьев и рекламных щитов. Водителям также рекомендовали соблюдать дистанцию и избегать резких маневров на дороге.