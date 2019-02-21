Остаемся зимовать: более 50 рейсов задержано и отменено в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах 21 февраля из-за непогоды отменили и перенесли более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Домодедове отменили 12 рейсов и задержали еще десять, во Внукове отменен один рейс и 20 задержано. В аэропорту Шереметьево задержали девять рейсов.

Утром 21 февраля в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за метели. Скорость ветра достигала 13 метров в секунду, а его порывы – до 20 метров в секунду.

Ранее московские аэропорты сообщили, что работают в штатном режиме, несмотря на метель. Не исключались задержки рейсов в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов.

