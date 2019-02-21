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15:11

Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду

транспорт общество погода

15:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Столичные аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад. Об этом рассказали представители авиагаваней, сообщает РИА Новости.

В частности, в аэропорту Внуково на 13:00 видимость составила 1900 метров. Из-за метеоусловий рейсы не отменяли. При этом возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов.

Представители аэропорта Домодедово отметили, что он всепогодный и обладает технологиями для обслуживания рейсов в сложных метеоусловиях. По состоянию на 13:30 видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций.

Перроны и взлетно-посадочные полосы авиагавани расчищают и обрабатывают реагентами более 60 единиц спецтехники. Благодаря этому коэффициент сцепления на ВПП составляет 0,37, что гарантирует безопасность выполнения полетов.

Шереметьево также работает штатно и по расписанию.

Ранее в городе из-за сильного ветра был объявлен желтый уровень погодной опасности. Утром 21 февраля в Москве началась метель.

По данным ЦОДД, ухудшение погоды создаст помехи и в ближайшую пятницу. Горожан ждут мокрый снег с дождем и гололед. Синоптики прогнозируют, что в ночь на пятницу будет облачно, пройдет снег, местами возможны метель, гололедица.

Ветер будет дуть северный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха в столице будет минус 12–10 градусов, по области – минус 15–10 градусов.

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транспорт общество погода

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