Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Столичные аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад. Об этом рассказали представители авиагаваней, сообщает РИА Новости.
В частности, в аэропорту Внуково на 13:00 видимость составила 1900 метров. Из-за метеоусловий рейсы не отменяли. При этом возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов.
Представители аэропорта Домодедово отметили, что он всепогодный и обладает технологиями для обслуживания рейсов в сложных метеоусловиях. По состоянию на 13:30 видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций.
Перроны и взлетно-посадочные полосы авиагавани расчищают и обрабатывают реагентами более 60 единиц спецтехники. Благодаря этому коэффициент сцепления на ВПП составляет 0,37, что гарантирует безопасность выполнения полетов.
Шереметьево также работает штатно и по расписанию.
Ранее в городе из-за сильного ветра был объявлен желтый уровень погодной опасности. Утром 21 февраля в Москве началась метель.
По данным ЦОДД, ухудшение погоды создаст помехи и в ближайшую пятницу. Горожан ждут мокрый снег с дождем и гололед. Синоптики прогнозируют, что в ночь на пятницу будет облачно, пройдет снег, местами возможны метель, гололедица.
Ветер будет дуть северный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха в столице будет минус 12–10 градусов, по области – минус 15–10 градусов.
Из оттепели в мороз и обратно: сколько продлятся температурные качели в городе
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.