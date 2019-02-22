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13:41

"Аэрофлот" отменил 12 рейсов из-за непогоды

транспорт

13:41

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 12 рейсов, запланированных на 22 февраля, из-за порывистого ветра и снегопада, сообщает ТАСС.

Из аэропорта Шереметьево не полетят самолеты в Волгоград, Ставрополь, Архангельск, Набережные Челны, Челябинск, Прагу, Казань, Хельсинки, Софию, Воронеж, Уфу и Ростов.

Пассажиров оповещают об отмене рейсов через центр информации и бронирования. В авиакомпании пообещали, что граждан, уже прибывших на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".

Ранее "Аэрофлот" отменил 25 рейсов из Москвы и обратно 21 и 22 февраля из-за поочередного закрытия взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево. Корректировка расписания связана с уборкой снега. В частности, авиакомпания отменила рейсы из Лондона, Бухареста и Франкфурта.

Днем 22 февраля сообщалось, что московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. В аэропорту Домодедово из-за погоды рейсы не отменяли. Видимость в районе аэропорта достаточна для совершения взлетно-посадочных операций – более 3,5 тысячи метров. Для расчистки и обработки реагентами перронов и взлетно-посадочных полос задействовано более 60 единиц спецтехники.

Аэропорт Внуково, несмотря на сложные метеоусловия, также работает в штатном режиме. Со снегом борются более 100 единиц техники. При этом, как предупредили представители авиаузла, возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом.

Вечером 21 февраля в столичном регионе началась сильная метель, которая держится в городе до сих пор. Из-за климатических изменений в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, 22 февраля в столице ожидается до 10 градусов мороза. Метеорологи пояснили, что температура ниже климатической нормы вызвана вторжением арктических воздушных масс.

В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями. В течение всего дня жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

транспорт

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