Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад и метель, сообщает ТАСС. Отмен и задержек рейсов из-за погодных условий нет.
Накануне в МЧС предупредили о снегопаде, метели, заносах на дорогах, гололедице и порывах северного ветра до 13–18 метров в секунду. Днем ветер и вовсе может усиливаться до 21 метра в секунду.
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 25 рейсов, запланированных в Шереметьеве на 21 и 22 февраля, из-за поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропорту. В целом авиаузел работает в штатном режиме и по вылетам, и по прилетам.
В аэропорту Домодедово из-за погоды рейсы также не отменяли. Видимость в районе аэропорта достаточна для совершения взлетно-посадочных операций – более 3,5 тысячи метров. Для расчистки и обработки реагентами перронов и взлетно-посадочных полос задействовано более 60 единиц спецтехники.
Внуково, несмотря на сложные метеоусловия, также работает в штатном режиме. Со снегом борются более 100 единиц техники. При этом, предупредили представители авиаузла, возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом.
Из-за вернувшейся зимней погоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, 22 февраля в столице ожидается до 10 градусов мороза. Метеорологи пояснили, что температура ниже климатической нормы вызвана арктическим вторжением.
В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.
В течение всего дня жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.
Из-за сильного ветра Московскую канатную дорогу закрыли для посещения. Это решение приняли в целях безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации.
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