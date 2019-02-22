Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад и метель, сообщает ТАСС. Отмен и задержек рейсов из-за погодных условий нет.

Накануне в МЧС предупредили о снегопаде, метели, заносах на дорогах, гололедице и порывах северного ветра до 13–18 метров в секунду. Днем ветер и вовсе может усиливаться до 21 метра в секунду.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 25 рейсов, запланированных в Шереметьеве на 21 и 22 февраля, из-за поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропорту. В целом авиаузел работает в штатном режиме и по вылетам, и по прилетам.

В аэропорту Домодедово из-за погоды рейсы также не отменяли. Видимость в районе аэропорта достаточна для совершения взлетно-посадочных операций – более 3,5 тысячи метров. Для расчистки и обработки реагентами перронов и взлетно-посадочных полос задействовано более 60 единиц спецтехники.

Внуково, несмотря на сложные метеоусловия, также работает в штатном режиме. Со снегом борются более 100 единиц техники. При этом, предупредили представители авиаузла, возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом.

Из-за вернувшейся зимней погоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, 22 февраля в столице ожидается до 10 градусов мороза. Метеорологи пояснили, что температура ниже климатической нормы вызвана арктическим вторжением.

В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.

В течение всего дня жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Из-за сильного ветра Московскую канатную дорогу закрыли для посещения. Это решение приняли в целях безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации.