Около 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 70 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Так, во Внукове 10 рейсов задержано и 2 отменено. Аэропорт Домодедово отменил 11 рейсов и 1 задержал. В Шереметьеве задержали 43 рейса.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил 25 рейсов из Москвы и обратно 21 и 22 февраля из-за поочередного закрытия взлетно-посадочных полос в Шереметьеве для чистки от снега.

Часть рейсов "Аэрофлот" перенаправит в Домодедово и на запасные аэропорты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Пассажиров оповещают о ситуации через центр бронирования и информации.

Вечером 21 февраля в столичном регионе началась сильная метель. Синоптики предупредили, что погода потенциально опасна из-за ветра и снегопада. Ветер в порывах может разгоняться до 18 метров в секунду. Из-за этого в аэропортах Москвы пришлось отменить или задержать более 50 рейсов.