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21 февраля, 22:49 (обновлено 22.02.2019 00:06)

"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки ВПП в Шереметьеве

транспорт погода

21 февраля, 22:49

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из Москвы и обратно 21 и 22 февраля из-за поочередного закрытия взлетно-посадочных полос в Шереметьеве для чистки от снега. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как сказано в сообщении авиакомпании, "по причине поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 21 и 22 февраля".

Отмечается, что часть рейсов "Аэрофлот" перенаправит в Домодедово, а также на запасные аэропорты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Пассажиров оповещают о ситуации через центр бронирования и информации.

Также стало известно, что "Аэрофлот" изменил время прилета в столицу 13 рейсов 22 февраля из-за поочередного закрытия взлетно-посадочных полос. По этой же причине в пятницу авиакомпании пришлось изменить время вылета рейса из аэропорта Шереметьево в Ростов.

Ранее в Шереметьеве опровергли закрытие двух ВПП одновременно из-за непогоды. Аэропорт работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Вечером 21 февраля в Москве началась сильная метель. Ветер в порывах может разгоняться до 18 метров в секунду. Из-за этого в столичных аэропортах пришлось отменить или задержать более 50 рейсов.

транспорт погода

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