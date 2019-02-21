В Шереметьеве опровергли закрытие двух ВПП из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Шереметьево опровергли сообщения о закрытии двух взлетно-посадочных полос из-за непогоды. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе воздушной гавани.

"Не было закрытия двух взлетно-посадочных полос", − подчеркнул представитель аэропорта. По его словам, сейчас в Шереметьеве все ВПП работают в штатном режиме.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что две ВПП в Шереметьеве пришлось закрыть одновременно на полчаса в связи со сложными метеоусловиями.

Вечером 21 февраля на столицу обрушилась метель с порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду. По этой причине в столичных аэропортах пришлось отменить или задержать более 50 рейсов.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, на улицах Москвы последствия снегопада ликвидируют 8,5 тысячи единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, снегопад в столице не прекратится ближайшие сутки.