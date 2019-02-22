Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Выпало пять миллиметров осадков при февральской норме в 36 миллиметров.
21 февраля Москву накрыла мощная метель. В столичных аэропортах задержано и отменено почти 70 рейсов. По словам заммэра Петра Бирюкова, последствия снегопада на улицах города устраняют 8,5 тысячи единиц спецтехники.
Сегодня в столичном регионе ожидаются снег, гололедица и до -10 градусов. Днем в Москве температура составит от 8 до 10 градусов мороза, местами возможна метель.
ГУ МЧС по городу также предупредило о метели и гололедице. Из-за непогоды водителям посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, не прятаться под деревьями.
В ночь на субботу температура может опуститься до -14 градусов. Ветер северный, 8–13 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 7–12 градусов мороза. В ночь на субботу может похолодать до -17 градусов.
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