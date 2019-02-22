Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:22

Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

общество погода

09:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Выпало пять миллиметров осадков при февральской норме в 36 миллиметров.

21 февраля Москву накрыла мощная метель. В столичных аэропортах задержано и отменено почти 70 рейсов. По словам заммэра Петра Бирюкова, последствия снегопада на улицах города устраняют 8,5 тысячи единиц спецтехники.

Сегодня в столичном регионе ожидаются снег, гололедица и до -10 градусов. Днем в Москве температура составит от 8 до 10 градусов мороза, местами возможна метель.

ГУ МЧС по городу также предупредило о метели и гололедице. Из-за непогоды водителям посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, не прятаться под деревьями.

В ночь на субботу температура может опуститься до -14 градусов. Ветер северный, 8–13 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 7–12 градусов мороза. В ночь на субботу может похолодать до -17 градусов.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика