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12:59

Мартябрь. Весна в Москве начнется с морозов и метелей

общество погода

12:59

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Календарная весна начнется в Москве с метели и 12-градусных морозов, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Метеорологическая весна, конечно, 1 марта в Москву и область не придет, только календарная", – цитирует ее Агентство "Москва". Синоптик уточнила, что в ночь на 1 марта и днем ожидается 0... -5 градусов. В течение суток временами будет идти снег. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В ночь на 2 марта температура понизится до минус 7–12 градусов. Также в эту ночь прогнозируется снег и метель. Макарова напомнила, что синоптики называют март зимним месяцем.

По ее словам, сейчас приход весны в столицу предсказать невозможно, но в среднем, с учетом 30-летних наблюдений, новый климатический сезон наступает в последние пять дней месяца.

Ранее москвичам посоветовали не ждать скорой весны. По словам руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александра Голубева, пока в столице сохраняется сильно переменчивый характер погоды, поэтому устойчивое потепление и весну можно ожидать не ранее второй половины марта.

По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.

Погода в последний зимний месяц и первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15–20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля, так как сугробы за два месяца вырастут.

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общество погода

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