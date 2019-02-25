Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

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Порывы ветра 26 февраля составят до 15 метров в секунду. В связи с этим желтый уровень погодной опасности в Москве продлен еще на сутки, сообщает Гидрометцентр.

По словам синоптиков, жителей столицы ждет облачная погода с небольшими осадками, местами возможна гололедица. В Москве температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов, а по области – от минус двух до плюс трех.

Ранее метеорологи сообщили, что весна в столице начнется с 12-градусных морозов и метелей. По прогнозам, в ночь на 1 марта и днем столбики термометров опустятся до минус пяти градусов, а в первые выходные весны Москву занесет снегом.

Синоптики отмечают, что окончание календарной зимы будет переменчивым. Сперва на смену оттепели придет похолодание, которое ненадолго задержится в регионе. Однако скорой весны все равно ждать не стоит.

