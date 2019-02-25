Окончание зимы в Москве отметится переменчивой погодой

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Переменчивая погода придет в столицу в последние дни календарной зимы. Установившаяся в начале недели оттепель вскоре сменится 10-градусным морозом и небольшими снегопадами, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В понедельник небо будет затянуто облаками. Кроме того, в городе пройдут дожди с мокрым снегом. В мегаполисе столбики термометра покажут от одного до трех градусов выше нуля, а по области – от минус одного до плюс четырех градусов. К вечеру атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

"В течение ближайших суток, то есть в ночь на вторник и день вторника, существенных изменений в погоде не произойдет", – уточняют метеорологи.

По прогнозам, в середине недели ожидается небольшое похолодание, вызванное арктическими воздушными массами. Оно завершится с приходом атлантического циклона. В итоге неделя, которая пройдет без сильного ветра, завершится положительными температурными значениями.

На 25 февраля в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Накануне москвичей предупредили об осадках и гололедице.

Как отмечают специалисты, скорой весны в этом году ждать не стоит. С климатической точки зрения новое время года начнется не раньше 27 марта.

