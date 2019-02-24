Синоптики рассказали о погоде в последние дни февраля

Синоптики предупредили о потеплении в столице в последние дни февраля. Москвичей ожидают слякоть и плюсовая температура, сообщили в центре погоды "Фобос".
"На следующей неделе в Москве тепло и слякотно − после полудня от 1 до 4 градусов тепла", − сказано в сообщении.
В понедельник, 25 февраля, небо над столицей закроют облака, возможны небольшие осадки. Днем воздух в городе прогреется до +3 градусов, а в Подмосковье прогнозируют от минус 2 до плюс 3 градусов.
В то же время на новой неделе погода будет довольно переменчивой, отметили в центре "Фобос". В частности, в среду, 27 февраля, столичный регион "навестят" арктические воздушные массы. Под их влиянием, днем столбики термометров не поднимутся выше 3−6 градусов мороза.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на сутки с 21:00 воскресенья, 24 февраля. Синоптики предупредили, что в Москве и области скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.
В связи с усилением ветра в ЦОДД призвали водителей "поберечь себя до весны": быть очень аккуратными на дорогах и не ставить машины вблизи деревьев и шатких конструкций.
Как считают специалисты, климатическая весна придет в Москву лишь после 27 марта. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, большую часть марта погода на европейской территории страны останется зимней.
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